„Omorâți un turist” - mesajul șocant apărut pe un zid, într-o destinație iubită de români. Sunt anunțate proteste de amploare

Un graffiti cu mesajul „Ucideți un turist” care a apărut pe un zid, în Tenerife FOTO: Canarian Weekly

Protestele împotriva turismului excesiv din Spania par să se intensifice în această vară, după ce grupul de presiune Menys Turisme Més Vida (Mai puțin turism, mai multă viață) a prezentat planurile pentru o manifestație de mare amploare.

Anunțul vine după ce mai multe graffiti cu mesaje anti-turiști au apărut în Insulele Canare. Publicația locală Canarian Weekly a scris despre un slogan cu mesajul „Ucideți un turist” care a apărut pe un zid, în Tenerife. Graffiti-ul a fost descoperit de doi străini aflați într-o drumeție în Punta del Hidalgo, care au susținut ulterior că au văzut și alte mesaje șocante în timpul unei plimbări către plaja Bollullo, pe coasta de nord a insulei.

Într-un incident separat petrecut săptămâna trecută, cinci agenții imobiliare din Mallorca cu denumiri internaționale au fost vizate peste noapte, pereții acestora fiind acoperiți cu graffiti care includeau cuvintele „vinovați” și „Guiris, afară!”, „guiri” fiind un termen spaniol peiorativ folosit frecvent la adresa turiștilor din Europa de Nord, potrivit Express.

Menys Turisme Més Vida a anunțat un protest în Palma, o destinație extrem de populară pentru turiștii din toată Europa care își petrec vacanțele în Mallorca, programat pentru 26 iulie, astfel încât să coincidă cu perioada de vârf a vacanțelor școlare. De asemenea, sunt planificate manifestații și în Menorca, pe 13 iunie, relatează publicația The Mirror.

Într-o declarație publicată pe site-ul său, grupul a afirmat: „Considerăm că revendicările exprimate în timpul mobilizărilor anterioare au fost ignorate, în timp ce probleme precum criza accesului la locuințe, supraaglomerarea turistică, distrugerea teritoriului, precaritatea condițiilor de viață și presiunea asupra resurselor și serviciilor publice continuă să se agraveze.

Sub sloganul „Mallorca la limită”, apelul urmărește să demonstreze din nou amploarea nemulțumirii sociale existente în fața unui model economic care continuă să bată recorduri în turism, în timp ce condițiile de viață ale unei părți tot mai mari a populației rezidente se deteriorează”.

Organizația susține că manifestația este sprijinită de 53 de grupuri sociale, de mediu, sindicale, de cartier și culturale de pe insula care primește aproape 13 milioane de turiști anual.

Mallorca a fost scena unor demonstrații în luna iunie a anului trecut, despre care organizatorii spun că au atras 30.000 de participanți, deși alte estimări indică între 5.000 și 8.000 de persoane. Acestea au inclus incidente în care unele persoane aflate la terase au fost agresate de protestatari. Un alt protest important a avut loc la Barcelona pe 15 iunie 2025, în timpul căruia au fost folosite dispozitive fumigene, iar turiștii au fost stropiți cu pistoale cu apă.

Deși unele rapoarte sugerează o scădere a turismului în Insulele Baleare și Canare, demonstrațiile anti-turism nu par să fi afectat semnificativ numărul vizitatorilor. În aprilie, Insulele Canare au înregistrat o reducere de 8,3% a sosirilor comparativ cu anul precedent, însă acest lucru a însemnat totuși că 1,2 milioane de turiști străini au călătorit în insule. A fost, de asemenea, prima scădere înregistrată în arhipelagul vulcanic de la pandemie încoace.

În perioada Paștelui, Insulele Baleare au înregistrat o scădere de aproape 20% a cheltuielilor turistice efectuate cu cardul în mod direct, în ciuda unei creșteri generale a cheltuielilor la nivelul întregii Spanii, ceea ce sugerează că turiștii au ales să își cheltuiască banii în alte destinații.