El Nino face regulile și pentru vacanțele din această vară. Ce să faci înainte să pleci, ca să nu fii surprins de vremea extremă

Organizația Meteorologică Mondială a ONU avertizează că există acum o probabilitate de 80% ca fenomenul El Niño să se dezvolte în această vară. FOTO: Getty Images

Organizația Meteorologică Mondială a ONU avertizează că există acum o probabilitate de 80% ca fenomenul El Niño să se dezvolte în această vară. Vremea extremă influențează tot mai mult experiențele și deciziile de călătorie, de la episoadele de caniculă care schimbă obiceiurile de vacanță și destinațiile estivale, până la riscurile de incendii de vegetație, care cresc interesul pentru asigurările de călătorie, scrie Euronews.

Modelele climatice indică acum posibilitatea apariției unui fenomen El Niño de intensitate ridicată în acest an. Acest fenomen de încălzire a apelor din Pacificul tropical influențează tiparele meteorologice globale și poate amplifica secetele, inundațiile și valurile de căldură.

Pentru turiști, acest lucru înseamnă că riscurile climatice și meteorologice trebuie luate tot mai serios în calcul atunci când își planifică vacanțele.

Cum schimbă vremea extremă obiceiurile de călătorie

Organizația Meteorologică Mondială a ONU avertizează că există o probabilitate de 80% ca El Niño să se dezvolte în această vară și de peste 90% ca fenomenul să persiste până în noiembrie, cu risc de secete, ploi abundente și valuri de căldură la nivel mondial.

Pentru călători, acest lucru înseamnă o preocupare mai mare legată de furtuni, vreme mai umedă în unele regiuni și așteptări tot mai schimbătoare privind vremea de vară.

Alimentat de apele neobișnuit de calde din Pacificul tropical, El Niño este așteptat să își facă simțite efectele aproape peste tot, temperaturile prognozate pentru perioada iunie-august urmând să fie peste media obișnuită la nivel global.

Un sondaj recent realizat de Sensible Weather pe un eșantion de 600 de turiști americani care călătoresc în scop recreativ arată că vremea nefavorabilă a devenit a doua cea mai mare îngrijorare în momentul rezervării unei vacanțe, după costuri. Peste jumătate dintre respondenți, 55%, au spus că au amânat o călătorie din cauza incertitudinii legate de vreme.

Asigurarea de călătorie nu garantează rambursarea banilor dacă vremea extremă sau un val de căldură vă afectează vacanța. Cel mai probabil, compensațiile ar fi acordate doar dacă există o avertizare oficială a autorităților împotriva călătoriilor către destinația aleasă sau dacă medicul v-a recomandat să nu călătoriți.

În aceste condiții, apariția fenomenului El Niño îi obligă pe turiști să fie mai prudenți atunci când își fac rezervările.

„Vedem că turiștii devin mai selectivi în privința destinațiilor, cu un interes mai mare pentru vacanțe în locuri mai răcoroase, pentru călătoriile în extrasezon și pentru experiențe care par mai ușor de adaptat dacă vremea se schimbă în timpul vacanței”, spune Nick Cavanaugh, fondator și director general al Sensible Weather, companie care oferă produse de protecție meteo pentru turiști și firme din industria turismului.

Dacă este prognozat un val de căldură, iar itinerarul presupune activități de aventură în aer liber, de exemplu, ar putea fi util ca turiștii să întrebe furnizorul de servicii turistice dacă își pot modifica planurile sau perioada de călătorie.

„În același timp, comportamentul de consum a devenit mai prudent. Oamenii vor în continuare să călătorească, dar vor mai multă siguranță că investiția făcută în vacanță va fi protejată, chiar dacă prognoza meteo se schimbă”, a adăugat el.

Pe măsură ce incertitudinea climatică devine un factor tot mai important pentru cei care își planifică o vacanță, produsele de protecție legate de vreme trec de la statutul de serviciu opțional de nișă la cel de instrument esențial pentru mai multă siguranță, spune Cavanaugh.

„Asigurările tradiționale de călătorie sunt adesea construite în jurul unor evenimente majore care întrerup sau împiedică total o călătorie, cum ar fi o urgență medicală, obligația de a face parte dintr-un juriu, anularea unui zbor etc. Însă mulți turiști sunt acum mai preocupați de ce se întâmplă dacă vacanța are loc, dar vremea afectează negativ experiența”, explică el.

La Sensible Weather, dacă pentru o anumită rezervare este prognozată vreme care se încadrează în condițiile stabilite, rambursarea este „proactivă și automată”.

La începutul acestui an, JetBlue Vacations a testat o colaborare cu Jamaica Tourist Board și WeatherPromise, oferind o „Garanție pentru vreme bună” pentru pachetele de vacanță în Jamaica. Programul promitea clienților o rambursare de 500 de dolari, aproximativ 430 de euro, dacă în timpul sejurului ploua mai mult decât fusese estimat.

Și Vrbo a încheiat un parteneriat cu WeatherPromise pentru a oferi despăgubiri în cazul în care ploile strică vacanța. Un prag de precipitații este stabilit pe baza tendințelor istorice specifice destinației și perioadei de călătorie, iar WeatherPromise monitorizează apoi vremea folosind milioane de puncte de date meteorologice, inclusiv imagini satelitare și radar.