Românii vor avea din nou zbor direct spre China. Când se lansează oficial ruta București - Beijing și în ce zile vor fi curse

Avion deasupra aeroportului din Beijing, China. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Românii vor putea călători din 4 septembrie direct către Republica Populară Chineză, odată cu inaugurarea oficială a rutei aeriene dintre Beijing şi Bucureşti, operată de compania Air China, cu o frecvenţă de trei zboruri săptămânale.

„Ambasada României în Republica Populară Chineză a marcat un moment de referinţă în planul relaţiilor bilaterale dintre România şi Republica Populară Chineză, prin găzduirea ceremoniei dedicată reluării zborurilor directe dintre Beijing şi Bucureşti, începând din 4 septembrie anul curent.

Noua rută aeriană operată de compania Air China, tur-retur, pe destinaţia: Beijing (PEK) - Bucureşti (OTP) - Zagreb (ZAG), marchează o nouă etapă în dezvoltarea conectivităţii şi cooperării dintre ţările noastre, contribuind la poziţionarea Bucureştiului ca un punct de legătură tot mai bine conectat cu marile centre economice, culturale şi politice ale Chinei şi Asiei", se arată într-un comunicat transmis, marţi, Agerpres.

Potrivit sursei, reluarea zborurilor directe reflectă angajamentul comun şi buna colaborare în promovarea şi facilitarea contactelor bilaterale, în special în domenii precum: turismul, cooperarea economică, schimburile culturale şi interumane.

În ce zile vor fi zboruri directe România - China

Cursele vor fi operate săptămânal, luni-miercuri-vineri, asigurând o conexiune rapidă şi eficientă, care va contribui la optimizarea fluxurilor de transport prin eliminarea escalelor şi reducerea timpilor de călătorie.

„Reluarea zborurilor directe între Bucureşti şi Beijing reprezintă un succes diplomatic şi economic major, menit să apropie comunităţile noastre. Acest coridor de conectivitate va impulsiona şi deschide noi oportunităţi de dialog şi cooperare, generând avantaje concrete pe multiple paliere de interes comun”, a declarat ambasadorul României în R.P. Chineză, Dan - Horia Maxim, citat în comunicat.

Ceremonia de inaugurare oficială a noii rute Beijing - Bucureşti - Zagreb, găzduită de Ambasada României la Beijing, în parteneriat cu Ambasada Croaţiei şi compania Air China, a reunit oficiali din Ministerul Afacerilor Externe al R.P. Chineze, altor instituţii şi agenţii specializate, precum Administraţia Aeronautică Civilă din China (CAAC), reprezentanţi ai unor agenţii şi trusturi locale de presă şi internaţionale, ai mediului de afaceri şi din sectorul turismului.

În anul 1974, compania TAROM lansa în premieră un zbor pe ruta Bucureşti - Beijing, inaugurând o punte aeriană între cele două naţiuni aflate pe continente diferite.