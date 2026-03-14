Un oraș celebru din Spania limitează numărul de turiști pe timpul verii

2 minute de citit Publicat la 08:00 14 Mar 2026 Modificat la 08:13 14 Mar 2026

Numărul zilnic de pasageri care pot ajunge în oraș cu nave de croazieră va fi redus în perioada verii. Foto: Getty Images

Unul dintre cele mai populare orașe turistice din Mallorca, insulă spaniolă foarte frecventată de turiști, pregătește noi măsuri pentru a reduce aglomerația din sezonul estival, scrie Daily Express.

Autoritățile din Palma de Mallorca au ajuns la un acord prin care numărul zilnic de pasageri care pot ajunge în oraș cu nave de croazieră va fi redus în perioada verii. Între lunile iunie și septembrie, capacitatea maximă a portului va scădea de la 8.500 la 7.500 de pasageri pe zi.

Măsura ar urma să fie aplicată în perioada 2027–2029, ceea ce înseamnă că mai puțini turiști vor ajunge în oraș prin intermediul croazierelor în cele mai aglomerate luni ale anului.

Limite pentru navele de croazieră

În afara sezonului de vară, limita actuală de 8.500 de pasageri pe zi va rămâne neschimbată. Totuși, reducerea de 1.000 de locuri în lunile de vârf ar putea avea un impact asupra fluxului de turiști care vizitează orașul în timpul croazierelor.

Anul trecut, peste 19 milioane de britanici au vizitat Spania, iar aproximativ 2 milioane dintre aceștia au ales insula ca destinație de vacanță.

Acord până în 2031

Limitarea din sezonul estival ar urma să expire în 2029, însă acordul dintre Guvernul Insulelor Baleare, Primăria din Palma și aproximativ 20 de companii de croazieră este valabil până în 2031.

Scopul acestui acord este de a reglementa activitatea navelor de croazieră și de a proteja orașul, în special centrul istoric, care este cel mai afectat de numărul mare de vizitatori.

Conform noilor reguli, maximum trei nave de croazieră vor putea ancora zilnic în Portul din Palma, iar doar una dintre ele va avea voie să transporte peste 5.000 de pasageri.

Nemulțumiri din cauza supraturismului

Decizia vine pe fondul unei probleme tot mai discutate în ultimii ani: supraturismul. În trecut, mii de locuitori ai insulei au ieșit în stradă pentru a protesta față de aglomerația provocată de numărul tot mai mare de turiști.

Există temeri că protestele ar putea continua și în această vară, după ce unele grupuri civice au criticat autoritățile pentru lipsa unor măsuri mai ferme.

Potrivit unui mesaj public înaintea unei manifestații a activiștilor locali, „creșterea constantă a supraturismului în Mallorca poate fi combătută doar prin organizare la nivelul comunității”.

La rândul ei, Margalida Ramis, reprezentantă a organizației de mediu GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa), a declarat că autoritățile nu au luat măsuri suficiente pentru a rezolva problema.

Numărul turiștilor continuă să crească

În Insulele Baleare, turismul a continuat să crească în ultimii ani. Regiunea a primit 18,7 milioane de vizitatori în 2024, iar anul următor numărul a depășit 19 milioane.

Prin comparație, populația insulelor este de aproximativ 1,2 milioane de locuitori.

Propunere respinsă pentru limitarea turiștilor

Partidul de opoziție Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol a propus în parlamentul regional limitarea numărului total de turiști la 17,8 milioane pe an.

Totuși, propunerea a fost respinsă la începutul acestui an, astfel că, pentru moment, singurele restricții aprobate vizează numărul navelor de croazieră care ajung în Palma în sezonul de vară.