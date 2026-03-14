Vechea gară care ascundea idila secretă a prințului de Wales e acum o locuință de lux și se vinde cu 800.000 de lire

Vechea gară Eyarth, despre care localnicii spun că ar fi fost locul unei „idile regale secrete", a fost scoasă la vânzare în nordul Țării Galilor pentru 820.000 de lire sterline.

Vechea gară Eyarth, despre care localnicii spun că ar fi fost locul unei „idile regale secrete”, a fost scoasă la vânzare în nordul Țării Galilor pentru 820.000 de lire sterline. Clădirea istorică, deschisă în 1864, a fost transformată între timp într-o locuință rurală de lux.

Proprietatea se află în satul Llanfair Dyffryn Clwyd, în apropiere de Ruthin, și este prezentată astăzi ca o reședință elegantă, amplasată într-un decor spectaculos specific nordului Țării Galilor.

Ultimul tren de marfă a trecut pe aici în 1962, dar gara și-a păstrat o parte din farmecul de odinioară: vechiul ghișeu de bilete, o porțiune din peron și fântâna de unde șeful de stație lua apă există și astăzi.

Locul este înconjurat și de o legendă locală. Potrivit poveștilor, prințul de Wales, viitorul rege Edward al VII-lea, ar fi coborât aici din tren pentru a evita privirile curioase în timpul unor întâlniri discrete cu o aristocrată locală. Se spune că alegea în mod deliberat această gară mică, și nu stația mai aglomerată din Ruthin, tocmai pentru a nu fi observat. Povestea nu poate fi confirmată, însă reputația lui Edward al VII-lea de mare seducător și numeroasele sale relații extraconjugale sunt bine cunoscute.

Dincolo de legenda care o înconjoară, proprietatea impresionează prin dimensiuni și amenajare. Casa are șase dormitoare, șapte băi și cinci saloane spațioase. După închiderea gării, clădirea a funcționat vreme de zeci de ani ca pensiune.

Agenția Cavendish Residential promovează imobilul ca pe o reședință rurală aparte, amplasată în grădini retrase, cu terase și iaz. În ofertă mai sunt incluse o parcare generoasă, o pășune cu grajduri, o grădină de legume amenajată și două terenuri întinse.

Fosta stație Eyarth se numără printre cele mai neobișnuite proprietăți scoase în prezent la vânzare în peisajul britanic.