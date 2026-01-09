O insulă nelocuită caută doi angajați care să aibă grijă de o cafenea. Joburile vin cu beneficii tentante, dar și cu o condiție

2 minute de citit Publicat la 13:57 09 Ian 2026 Modificat la 14:03 09 Ian 2026

Insula Great Blasket, situată în largul coastelor localității Dunquin, în Irlanda, caută doi angajați care să preia conducerea cafenelei și a unităților de cazare FOTO: Getty Images

O insulă spectaculoasă, dar nelocuită, are nevoie de doi angajați care să administreze pe timpul primăverii și a verii o cafenea. În anunțul de angajare se precizează că, pe lângă salariu, cei doi candidați selectați vor avea și altre beneficii.

Idilica insulă Great Blasket, situată în largul coastelor localității Dunquin, în Irlanda, caută doi angajați care să preia conducerea cafenelei și a unităților de cazare de pe insulă, potrivit Express.

Responsabilitățile lor vor include supravegherea a trei căsuțe de vacanță, „curățenie și vopsire”, primirea oaspeților care rămân peste noapte și, bineînțeles, servirea ceaiului și a cafelei, precum și gestionarea activităților „de zi cu zi”.

În anuțul de angajare se mai menționează că cei doi angajați trebuie să fie „harnici, responsabili și de încredere, cu foarte bune abilități de relaționare și inițiativă. Vă rugăm să rețineți că acesta nu este un job de vacanță. Sezonul poate deveni foarte aglomerat și veți fi în picioare cea mai mare parte a zilei”.

Candidații selectați vor ajunge pe insulă în ultima săptămână din martie, sezonul turistic desfășurându-se aici de la 1 aprilie până la mijlocul lunii octombrie, în funcție de vreme.

Într-o altă notă referitoare la condițiile meteo, anunțul precizează că zilele libere sunt „determinate” de vreme. De exemplu, o perioadă cu vreme rea care durează mai multe zile poate însemna lipsa curselor maritime, în timp ce patru săptămâni consecutive de soare pot duce din nou la o perioadă „intensă” de lucru.

Totuși, postul nu este lipsit de avantaje: pe lângă salariu, cei doi administratori vor beneficia de masă și cazare. Alcoolul și produsele de toaletă nu sunt incluse în beneficii.

La fel ca anul trecut, norocoșii candidați fi cazați într-un dormitor situat deasupra cafenelei și vor folosi bucătăria locației.

Declarată „Zonă Specială de Conservare”, insula are o suprafață de peste 400 de hectare și este nelocuită din 1953.

Una dintre principalele atracții ale insulei este fauna sălbatică; vizitatorii pot avea șansa de a observa specii precum delfinii lui Risso, delfinii comuni și delfinii mari, dar și rechini-pelerin, foci cenușii și balene.

De asemenea, insula găzduiește o mare varietate de păsări, inclusiv pufini, chire arctice, guillemoți și cormorani.