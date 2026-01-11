Cele mai ieftine ţări din Europa de vizitat în 2026

Polonia, Bulgaria, Albania, România şi Muntenegru, într-un top 10 al celor mai ieftine țări din Europa de vizitat în 2026. Sursa colaj foto: Getty Images

Inflația și costurile tot mai mari ale vacanțelor nu înseamnă că Europa a devenit inaccesibilă. În 2026, există încă destinații pe bătrânul continent, unde cazarea, mâncarea și transportul local rămân surprinzător de accesibile, iar experiențele turistice sunt la fel de autentice ca în marile capitale. De la orașe istorice la plaje sau munți spectaculoși, aceste țări oferă vacanțe reușite cu bugete reduse. Polonia, Bulgaria, Albania, România, Muntenegru şi Slovacia ocupă locuri importante într-un clasament al celor mai ieftine state europene de vizitat anul acesta.

România

Ţara noastră ocupă primul loc într-un top 10 al celor mai ieftine țări din Europa de vizitat în 2026, alături de Polonia, Albania, Letonia şi Lituania, potrivit Going.com. Cei care îşi doresc să exploreze România pe o vreme plăcută, sunt sfătuiţi să o facă în perioada mai - septembrie, iar turiştii care vor să evite aglomeraţia sunt sfătuiţi să îşi programeze vacanţa în perioada octombrie - noiembrie.

Pentru pasionații de istorie și cultură, România oferă o adevărată călătorie în timp, cu orașe medievale, castele impunătoare și un patrimoniu cultural bogat, conform sursei citate. De la Castelul lui Dracula până la mănăstirile pictate din Bucovina, țara noastră oferă experiențe istorice de nivel mondial, la prețuri prietenoase.

Orașe precum Brașov, Bucureşti, Sibiu şi Cluj-Napoca sunt potrivite pentru city break-uri cu buget redus, având transport public ieftin și numeroase atracții gratuite sau cu taxe mici de acces. Mâncarea tradițională este sățioasă și ieftină, iar restaurantele locale oferă meniuri accesibile chiar și în zonele turistice.

Principalele atracţii din România sunt: Delta Dunării, Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul medieval al Sighișoarei, centrul vechi al Brașovului. Un alt loc important de vizitat este Viscri – un sat fermecător din inima Transilvaniei, care a devenit celebru datorită Regelui Charles al III-lea. Aici se găseşte şi una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate săsești, parte din patrimoniul mondial UNESCO din 1999.

Polonia, o destinaţie de vacanță accesibilă pentru călătorii cu buget redus

Polonia îmbină istoria cu o cultură modernă vibrantă, oferind de la muzee impresionante și arhitectură gotică până la străzile pline de viață ale centrului vechi din Cracovia. Spiritul rezilient al țării se regăsește în povești interesante la fiecare colț de stradă.

Atracții principale: Piața Centrală din Cracovia, Auschwitz-Birkenau, centrul vechi al Varșoviei, clădirile colorate din Wroclaw.

Bulgaria

Bulgaria rămâne una dintre cele mai accesibile destinații europene, oferind un echilibru excelent între prețuri mici și diversitate turistică. Costurile pentru cazare, mâncare și transport sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană, inclusiv în 2026.

Ţara vecinilor din sudul României poate surprinde prin varietatea influențelor sale istorice, de la morminte tracice la arhitectură otomană și monumente din perioada sovietică. Țara este situată la intersecția dintre Europa și Asia, ceea ce a dus la un amestec cultural unic, în același timp fascinant și accesibil.

Capitala Sofia și orașele Plovdiv și Veliko Târnovo sunt ideale pentru city break-uri ieftine, cu atracții istorice, muzee și restaurante la prețuri reduse. Bucătăria locală este consistentă și accesibilă, iar transportul public este eficient și ieftin.

Atracții principale: Mănăstirea Rila, centrul vechi al orașului Plovdiv, ruinele antice din Sozopol, Catedrala Alexandru Nevski din Sofia.

Litoralul Mării Negre, cu stațiuni precum Sunny Beach, Nessebar sau Sozopol, oferă alternative mai ieftine față de destinațiile de coastă din sudul Europei. De asemenea, Bulgaria este o destinație atractivă pentru turism montan, cu stațiuni precum Bansko și Boroveț, accesibile și în afara sezonului de schi.

Albania

Albania s-a impus în ultimii ani ca una dintre cele mai ieftine și spectaculoase destinații din Europa, iar în 2026 își păstrează acest statut. Cazarea rămâne accesibilă chiar și în zonele turistice populare, iar mesele la restaurant sunt considerabil mai ieftine decât în Grecia sau Italia, țări aflate la mică distanță.

Atracții principale: plajele Rivierei Albaneze, Parcul Național Valea Valbona, situl arheologic Butrint, orașul istoric Gjirokaster.

Litoralul albanez, în special zonele Ksamil, Dhermi și Himarë, oferă plaje cu apă limpede și peisaje comparabile cu cele din Mediterana de vest, dar la prețuri mult mai mici. În afara sezonului de vârf, costurile scad și mai mult, ceea ce face Albania ideală pentru vacanțe cu buget redus.

Pe lângă mare, țara are orașe istorice precum Gjirokastër și Berat, incluse în patrimoniul UNESCO, unde turiștii pot explora arhitectura tradițională și cultura locală fără aglomerație. Transportul intern este ieftin, iar ospitalitatea localnicilor este un plus important.

Muntenegru

În ciuda dimensiunilor sale reduse, Muntenegru oferă o diversitate naturală remarcabilă, de la vârfurile Parcului Național Durmitor până la spectaculoasa Golful Kotor. Activitățile de aventură, precum drumețiile, raftingul și alpinismul, sunt ușor accesibile și accesibile ca preț în această țară.

Golful Kotor, locul uimitor din Muntenegru.

Atracții principale: Golful Kotor, Parcul Național Durmitor, insula Sveti Stefan, Parcul Național Lovćen. Cea mai bună perioadă de vizitare: mai - septembrie pentru activități în aer liber, iunie - august pentru vreme de plajă.

Macedonia de Nord

Macedonia de Nord este una dintre cele mai subestimate și ieftine destinații europene, iar în 2026 atrage tot mai mulți turiști interesați de vacanțe economice. Costurile zilnice sunt foarte mici, în special pentru cazare și mâncare.

Lacul Ohrid, una dintre principalele atracții ale țării, oferă peisaje spectaculoase, plaje liniștite și un oraș vechi plin de biserici istorice. Zona este mult mai ieftină decât destinații similare din sudul Europei, fără a sacrifica experiența turistică.

Capitala Skopje combină arhitectura modernă cu cea otomană și oferă numeroase obiective turistice gratuite. Transportul și serviciile sunt ieftine, iar țara este ideală pentru turiștii care doresc să evite aglomerația și costurile ridicate.

Serbia

Serbia este o destinație excelentă pentru vacanțe ieftine, în special pentru city break-uri. Belgradul, capitala țării, este cunoscut pentru viața de noapte activă, restaurantele accesibile și prețurile scăzute la cazare.

Mâncarea este una dintre marile atracții ale Serbiei: porțiile sunt generoase, iar prețurile mult sub media europeană. Cafenelele, barurile și restaurantele sunt accesibile, ceea ce face orașele sârbești atractive pentru turiștii tineri.

În afara capitalei, orașe precum Novi Sad oferă o atmosferă mai liniștită, festivaluri culturale și costuri chiar mai mici. Transportul este ieftin, iar Serbia rămâne o destinație prietenoasă cu bugetele reduse.

De la castelele medievale din România până la plajele liniștite din Albania, aceste țări demonstrează că nu este nevoie să cheltuiești o avere pentru a crea amintiri de neuitat. Fie că ești un backpacker care își calculează cu atenție fiecare ban sau o familie în căutarea unor opțiuni de vacanță accesibile, acest ghid îți arată exact unde să mergi și cum să-ți valorifici cât mai bine bugetul.

Slovacia, Letonia şi Lituania ocupă ultimele locuri din clasamentul celor mai ieftine țări din Europa de vizitat în 2026, potrivit Going.com.