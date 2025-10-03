Elon Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix. Ce l-a deranjat atât de tare

Elon Musk îndeamnă la boicotarea Netflix. Foto: Hepta

Elon Musk, miliardarul autoproclamat „absolutist al libertății de exprimare”, și-a concentrat în ultimele zile atenția asupra Netflix, cerând oamenilor să-și anuleze abonamentele în semn de protest față de ceea ce el numește „bias woke” și promovarea personajelor LGBTQ+, relatează The Guardian.

Musk, care este considerat cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la aproximativ 500 de miliarde de dolari, le-a cerut în repetate rânduri celor 227 de milioane de urmăritori ai săi de pe platforma X, pe care o controlează, să renunțe la Netflix. Doar în ultimele trei zile, a publicat sau redistribuit de cel puțin 26 de ori mesaje cu acest apel.

Campania lui Musk a început marți, când a comentat „nu este în regulă” la o postare a contului de activism de dreapta Libs of TikTok. Postarea includea un clip din serialul de animație Dead End: Paranormal Park, difuzat pe Netflix, în care personajul Barney spune că este transgender.

„Dead End Paranormal Park, un serial de pe Netflix, face propagandă pro-transgender pentru COPII. Serialul e recomandat de la 7 ani”, scria mesajul redistribuit de Musk. Show-ul a avut 20 de episoade în 2022 și a fost anulat anul următor, Netflix nepromovându-l în prezent.

Actorul Zach Barack, vocea lui Barney și primul actor trans asumat din universul cinematografic Marvel, a răspuns rapid pe X: „Puteți răspândi frică cât vreți, dar copii și părinți mi-au spus că acest serial le-a salvat viețile!”.

În zilele următoare, Musk a distribuit numeroase mesaje de la alți utilizatori care susțineau că și-au anulat abonamentele Netflix, convocați de retorica lui despre o presupusă „spălare pe creier” a copiilor cu conținut pro-LGBTQ+.

„Anulați Netflix pentru sănătatea copiilor voștri”, a scris miercuri, alături de un meme care descria agenda „transgender woke” ca pe un cal troian introdus în „castelul” copiilor.

Joi, a comentat „Adevărat” la un alt mesaj în care se afirma: „Propaganda transgender nu mai stă doar pe fundal la Netflix. Este împinsă activ către utilizatori”. A inclus și un link către un articol de pe site-ul Tudum al Netflix, intitulat „Celebrează Ziua Vizibilității Trans cu aceste 16 filme și seriale”.

Musk a criticat, de asemenea, teme similare din seriale precum The Baby-Sitters Club și Cocomelon, a preluat mesaje care acuzau Netflix de un proces de angajare „anti-albi” și a redistribuit afirmații false, inclusiv că 100% dintre donațiile politice ale angajaților Netflix în 2024 ar fi mers către democrați.

El a comentat „Cancel Netflix” și la o postare despre raportul de diversitate și incluziune publicat de companie în 2023.

Musk are o fiică transgender

Contextul este cu atât mai personal cu cât Musk are o fiică transgender, Vivian Wilson, care s-a dezis public de tatăl ei. În cererea din 2022 de schimbare legală a numelui și genului, ea scria: „Nu mai locuiesc și nici nu vreau să fiu asociată în vreun fel cu tatăl meu biologic”. Musk a spus ulterior că „mi-am pierdut fiul, practic” și a susținut că a fost „păcălit” să permită îngrijirea de afirmare a genului pentru Vivian, pe care a descris-o drept „ucisă de virusul woke”.

Netflix, companie care a invocat deseori libertatea de exprimare în fața criticilor legate de conținutul său, nu a răspuns public atacurilor lui Musk. Nu este prima dată când platforma este criticată dinspre dreapta. În 2020, filmul Cuties a stârnit o controversă uriașă și a dus la valuri de anulări de abonamente în SUA, dar fenomenul s-a stins rapid.

În 2021, co-CEO-ul Ted Sarandos a invocat din nou libertatea de exprimare pentru a apăra specialul lui Dave Chappelle, The Closer, în care comedianul a făcut comentarii anti-trans, provocând un protest al angajaților Netflix din California. Sarandos a apărat și decizia companiei de a colabora cu comedianul de dreapta Tony Hinchcliffe, cunoscut pentru remarci rasiste.

Apelurile lui Musk de a anula abonamentele Netflix vin pe fondul unui alt scandal legat de libertatea de exprimare în SUA, după ce Disney a suspendat pe termen nedefinit emisiunea de noapte a lui Jimmy Kimmel sub presiunea administrației Trump. După reacția publicului și valuri de anulări de abonamente Disney+, compania l-a readus pe Kimmel pe post.