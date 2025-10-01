Musk a concediat atât de mulți angajați, încât a ajuns să numească un student de 20 de ani la conducerea unui proiect major

După ce a concediat aproape întreaga echipă de inteligență artificială, Elon Musk a dat un proiect crucial pe mâna unui student de 20 de ani. În urma unei restructurări haotice în cadrul companiei xAI, un tânăr aflat în al doilea an de facultate a devenit brusc responsabil de instruirea echipei care dezvoltă inteligența artificială a companiei, iar povestea din spatele acestei decizii este chiar mai surprinzătoare decât pare.

Startup-ul xAI, lansat în iulie 2023, joacă un rol esențial în ambiția lui Musk de a dezvolta o inteligență artificială „maxim orientată spre adevăr”. Chatbotul Grok al companiei este deja integrat în platforma X (fostul Twitter), ceea ce pune presiune suplimentară pe accelerarea dezvoltării într-un context de competiție acerbă și așteptări ridicate din partea utilizatorilor, scrie Daily Galaxy.

Elon Musk este cunoscut pentru faptul că pune accent pe adaptabilitate în detrimentul ierarhiei, o strategie pe care a aplicat-o și la Tesla, SpaceX și acum la xAI. Totuși, criticii avertizează că principiul „mișcă-te repede și sparge barierele”, specific Silicon Valley, ar putea fi riscant atunci când vine vorba despre activitatea sensibilă și complexă de anotare a datelor AI.

Elon Musk a început să-l urmărească pe Pasini pe X la începutul lunii septembrie, la scurt timp după ce Pasini a postat un mesaj în sprijinul miliardarului.

Any person with half a brain knows that all of Elon’s companies are in their infancy. — Diego (@Diego__Pasini) September 2, 2025

„Concedierea în masă a experților în anotare și numirea unui student în fruntea procesului de reconstrucție nu este o practică standard,” a declarat dr. Timnit Gebru, cercetător în etica inteligenței artificiale și fost om de știință la Google. „Adnotarea nu este doar o bifare de căsuțe – ea influențează profund modul în care modelele AI interpretează realitatea.”

Modelele de inteligență artificială se bazează masiv pe seturi de date create de oameni pentru a învăța ce răspunsuri sunt acceptabile sau utile.

Restructurarea reflectă preferința lui Musk pentru echipe mici și birocrație minimă. Pentru cei afectați, cultura organizațională de la xAI este descrisă ca fiind intensă și uneori haotică.

Pasini, în ciuda vârstei sale fragede, ar fi jucat un rol esențial în procesul de recrutare și în redactarea manualelor de instruire de la zero. În timp ce unii i-au lăudat dedicarea, alții și-au exprimat îngrijorarea că o funcție atât de critică este încredințată unei persoane fără experiență.

Un purtător de cuvânt al xAI a refuzat să comenteze deciziile legate de personal, însă Musk a afirmat anterior public că preferă angajați „hardcore”, dispuși să lucreze ore îndelungate și să își asume responsabilități extinse, un profil care pare să se potrivească lui Pasini.

Restructurarea vine într-un moment în care industria AI concurează pentru dezvoltarea unor modele lingvistice tot mai complexe. Potrivit Stanford Foundation Model Index, antrenarea acestor modele depinde din ce în ce mai mult de calitatea seturilor de date adnotate, care trebuie să crească în același ritm cu puterea de calcul și cu progresele arhitecturale care domină titlurile din industrie.