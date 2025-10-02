Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari. Ce afaceri îi aduc cei mai mulţi bani

Elon Musk a devenit primul om din lume cu o avere netă de 500 de miliarde de dolari. Care sunt cele mai profitabile afaceri ale sale. Foto: Getty Images

CEO-ul Tesla, Elon Musk, a devenit, miercuri, prima persoană care a atins vreodată o avere netă de peste 500 de miliarde de dolari (370,9 miliarde de lire sterline), în contextul în care valoarea companiei de mașini electrice și a celorlalte afaceri ale sale au crescut în acest an, potrivit BBC.

Averea netă a magnatului tehnologic a atins pentru scurt timp 500,1 miliarde de dolari miercuri după-amiază, ora New York-ului, înainte de a scădea ușor la puțin peste 499 miliarde de dolari mai târziu în cursul zilei, a relatat indicele miliardarilor Forbes.

Alături de Tesla, evaluările celorlalte companii ale sale, inclusiv startup-ul de inteligență artificială xAI și compania de rachete SpaceX, ar fi crescut și ele în ultimele luni.

Conform indicelui miliardarilor realizat de Forbes, fondatorul Oracle, Larry Ellison, este a doua cea mai bogată persoană din lume, cu o avere de aproximativ 350,7 miliarde de dolari.

De unde vin banii lui Musk

Averea enormă a lui Musk este strâns legată de participația sa de peste 12% la Tesla, ale cărei acțiuni au crescut brusc în acest an.

Acțiunile Tesla erau cu peste 3,3% mai mari la sfârșitul tranzacțiilor de miercuri la New York și au crescut acum cu peste 20% în acest an. Acțiunile companiei au înregistrat câștiguri în ultimele luni, investitorii urând că Musk se concentrează mai mult pe companiile sale decât pe politică.

El s-a confruntat cu critici la începutul acestui an pentru munca sa în cadrul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE) al administrației Trump, organismul însărcinat cu reducerea cheltuielilor guvernamentale americane și reducerea locurilor de muncă.

Musk, care deține și platforma de socializare X, și-a exprimat, de asemenea, opiniile cu privire la probleme precum imigrația și programele de diversitate, echitate și incluziune (DEI).

Consiliul de Administrație al companiei a mai declarat că Musk ar putea primi un pachet salarial în valoare de peste 1 trilion de dolari dacă își atinge o listă de obiective ambițioase în următorul deceniu.

Pentru a obține acest pachet, ar trebui să crească valoarea Tesla de opt ori, să vândă un milion de roboți cu inteligență artificială, să vândă încă 12 milioane de mașini Tesla și să atingă alte câteva obiective.