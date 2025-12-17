Schimbare majoră la Premiile Oscar. Ceremonia nu va mai fi transmisă la televizor din 2029. Unde se va vedea prestigioasa gală

Audienţa ceremoniei Oscarurilor atinge în general circa 20 de milioane de americani şi alte câteva milioane de privitori la nivel global. Foto: Getty Images

Premiile Oscar vor fi transmise în exclusivitate pe YouTube începând cu anul 2029, a anunţat miercuri Academia care organizează, la Hollywood, cea mai prestigioasă ceremonie de premiere din lumea filmului. Este pentru prima dată când această ceremonie, transmisă de zeci de ani de postul de televiziune american ABC, va fi disponibilă doar pe o platformă de streaming, informează AFP, potrivit Agerpres.

''Suntem încântaţi să iniţiem un parteneriat mondial multidimensional cu YouTube ca viitoarea gazdă a Oscarurilor şi a programelor noastre'', au declarat, într-un comunicat, directorul general al Academiei Americane de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, Bill Kramer, şi preşedinta acesteia, Lynette Howell Taylor.



Audienţa ceremoniei Oscarurilor, care reuneşte de obicei cele mai mari vedete de la Hollywood, atinge în general circa 20 de milioane de americani şi alte câteva milioane de privitori la nivel global.



Cu toate acestea, este o audienţă mult mai slabă decât cei circa 40 de milioane de telespectatori care urmăreau ceremonia acum zece ani. Cea mai recentă ediţie a fost vizionată de 19,69 de milioane de persoane, fiind pentru prima dată difuzată simultan pe ABC, post deţinut de Disney, şi pe platforma de streaming deţinută de Disney, Hulu.



Contractul în vigoare cu ABC se încheie în 2028, anul când premiile Oscar vor ajunge la cea de-a 100-a ediţie.



Odată cu difuzarea pe YouTube, platformă deţinută de Google, ceremonia va lua o nouă direcţie, într-un context când lumea cinemaului, în special proprietarii de săli, se tem de concurenţa serviciilor de streaming, preferate de tinerele generaţii.