Jane Fonda declară că achiziția Warner Bros Discovery de către Netflix amenință întreaga industrie

1 minut de citit Publicat la 17:09 06 Dec 2025 Modificat la 17:16 06 Dec 2025

Jane Fonda, la un eveniment de luna trecută, organizat în oraşul New York. Sursa foto: GettyImages

Actrița americană Jane Fonda, recompensată cu două premii Oscar, consideră că achiziția studiourilor de film și televiziune Warner Bros Discovery de către Netflix este o "afacere catastrofală", care amenință întreaga industrie a divertismentului, transmite agenția EFE, potrivit Agerpres.

Într-o declarație publicată vineri seară pe Instagram alături de Comitetul pentru Primul Amendament, un colectiv de artiști și personalități marcante din domeniul cultural care apără libertatea de exprimare, actrița a criticat în mod deschis acest acord, anunțat în aceeași zi.

Este "o escaladare alarmantă" care creează un conglomerat "ce amenință întreaga industrie a divertismentului, publicul democratic pe care îl deservește și Primul Amendament", se arată în declarație.

"Nu este vorba doar de o afacere catastrofală care ar putea distruge industria noastră creativă. Este o criză constituțională exacerbată de disprețul demonstrat al administrației față de lege", au precizat semnatarii.

Jane Fonda a criticat, de asemenea, Netflix și alte companii care ar putea fi implicate în acest acord, pe care l-a descris drept "distructiv".

"În calitate de administratori ai unei industrii bazate pe libertatea de exprimare, aveți responsabilitatea de a ne apăra drepturile, nu de a le vinde pentru a vă umple buzunarele", a adăugat actrița americană.

În prezent, rivalii și autoritățile de reglementare încă își pregătesc propriile reacții, cel mai probabil nu este decât începutul unei lungi povești. Jurnaliştii de la BBC au relatat despre cinci concluzii după mega-tranzacția Netflix–Warner Bros.

Netflix a anunțat vineri că va achiziționa Warner Bros. Discovery (WBD), inclusiv studiourile sale de film și televiziune, precum și HBO și HBO Max, pentru 82,7 miliarde de dolari.

Tranzacția ar urma să se încheie după ce Warner Bros Discovery își va separa divizia Discovery Global, axată pe televiziune, care va include CNN, TNT Sports, Discovery+ și canale gratuite din Europa, notează EFE. Acordul ar putea fi finalizat în al treilea trimestru al anului 2026.

Achiziția WBD de către Netflix reprezintă fuziunea a două dintre cele mai importante companii de divertisment audiovizual.

Catalogul va include producții HBO precum "The Big Bang Theory", "The Sopranos" și "Game of Thrones", precum și filme precum "The Wyzard of Oz" și titluri DC Universe, acestea alăturându-se serialelor Netflix precum "Wednesday", "Money Heist", "Bridgerton'' și ''Adolescence".