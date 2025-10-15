„Riscul maxim al unui război nuclear va fi atins între 2025-2026”. Când prevăd spionii lui Putin un conflict militar Rusia-NATO

„Este extrem de important pentru Rusia să treacă de aceste crize fără tulburări interne serioase”, se arată într-o analiză publicată în publicația oficială a spionajului extern rus (SVR). Foto: Profimedia Images

Spionii lui Vladimir Putin estimează că actuala ordine mondială va suferi mai multe „șocuri de neevitat” și va atinge un prag critic al tulburărilor globale în perioada 2025-2040. De asemenea, în următorul an se va atinge „nivelul maxim” de risc în privința izbucnirii „unui nou război” și folosirii de arme nucleare, se arată într-o analiză publicată în cel mai recent număr, editat în limba engleză, al revistei spionajului extern rus, SVR.

„Este extrem de important pentru Rusia să treacă de acest punct de cotitură și de următoarele crize (2029-2030 și 2033-2034), fără tulburări interne serioase. Trebuie să ne pregătim pentru noi sancțiuni, presiuni informaționale, psihologice și diplomatice din partea Statelor Unite și țărilor occidentale. Sunt posibile provocări în Marea Baltică și Marea neagră”, se arată într-un articol publicat în ediția print din luna septembrie a publicației oficiale a SVR, serviciu condus de Serghei Narîșkin.

Teza „provocărilor” din partea statelor UE/NATO a fost reluată în luna septembrie de același serviciu de Informații Externe al Rusiei (SVR), care a acuzat UE că încearcă să „ocupe” Republica Moldova și că trupele NATO concentrate în România sunt pregătite să intervină în regiunea Odesa din Ucraina, pentru a „intimida” regimul prorus din Transnistria.

Analiza pleacă de la așa-numita teorie economică a „ciclurilor Kondratiev”, emisă de un economist rus - Nikolai Kondratiev. Conform acestei teorii - care nu e acceptată de majoritatea economiștilor - economia mondială modernă operează în cicluri care se repetă identic la intervale de 45-60 de ani. Finalul fiecărui astfel de ciclu duce la o „criză structurală”.

Conform analizei din publicația SVR, omenirea se află în prezent în pragul unei astfel de crize.

„Nu trebuie să presupunem că confruntarea politico-militară între Rusia și Vest se va termina după 2025-2026. E de așteptat doar o schimbare a formei (acestui conflictu - n.r.), precum și în privința rivalităților tehnologice și economice dintre SUA și China”, se arată în analiză.e

În același timp, riscurile izbucnirii unui nou război mondial și cele legate de amenințarea armelor nucleare ar putea atinge nivelul maxim în 2025-2026

Publicația notează, printre „semnele” care prefigurează viitoarea criză globală Primăvara Arabă, conflictele din Libia, Irak și Siria, creșterea tensiunilor dintre SUA și China, precum și „lovitura de stat” din Ucraina. SVR nu face nicio referire la actualul război din Ucraina, care dureză deja de 3 ani și 9 luni și care a fost declanșat ca urmare a invaziei armatei ruse în această țară.

Analiza estimează că viitoarele „momente critice” ale crizei globale care se prefigurează vor fi în perioadele 2025-2026, 2029-2030 și 2033-2034.

Rusia a început să-și mărească arsenalul de luptă pe termen lung și a crescut producția de tancuri T-90, în încercarea de a reveni la rezervele sale dinaintea războiului din Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), un think-tank american, avertizează că aceste acțiuni ale Rusiei reprezintă o amenințare pe termen lung pentru NATO și că statul agresor „a intrat deja în faza zero” a războiului.