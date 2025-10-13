ISW: Rusia a intrat deja în „faza zero” a războiului contra NATO. Numărul tancurilor este suficient pentru un război la scară largă

Foto cu caracter ilustrativ: Getty Images

Rusia a început să-și mărească arsenalul de luptă pe termen lung, crescând producția de tancuri T-90 și încercând să revină la rezervele sale dinaintea războiului din Ucraina. Institutul pentru Studiul Războiului, un think-tank american, avertizează că aceste acțiuni ale Rusiei reprezintă o amenințare pe termen lung pentru NATO și că statul agresor „a intrat deja în faza zero” a războiului.

Organizația ucraineană Frontelligence Insight a publicat documente de la principalul producător de tancuri din Rusia, Uralvagonzavod (UVZ), care arată că firma intenționează să crească producția de tancuri de tip T-90 cu 80% până în 2028, față de nivelurile din 2024 și să înceapă producția unei noi variante, T-90M2.

Conform datelor sursei citate, acesta ar fi un număr de tancuri „suficiente pentru un potențial viitor război la scară largă”.

Analiștii estimează că între 2026 și 2036, UVZ va moderniza peste 2.000 de tancuri, inclusiv modelele T-90M, T-90M2 și T-72B3M. Combinat cu tancurile construite între 2024 și 2025, acest număr ar fi suficient pentru a reconstrui complet flota blindată în pregătirea unui potențial viitor război la scară largă, a evaluat ISW.

„Cele mai recente date open-source arată faptul că Rusia accelerează, de asemenea, ritmul de modernizare a tancurilor T-72, probabil pentru utilizarea lor pe termen scurt pe câmpul de luptă din Ucraina sau pentru a recrea rezerve de tancuri care vor putea amenința NATO pe termen mediu”, a informat ISW.

Rusia va fi o amenințare semnificativă pentru NATO cu mult înainte de 2036

ISW a avertizat că Rusia ar putea reprezenta o amenințare semnificativă pentru Alianța Nord-Atlantică cu mult înainte de 2036 – chiar și fără o reconstrucție completă a arsenalului său blindat. „Rusia își va menține probabil o putere de luptă semnificativă timp de câteva luni după încheierea luptelor active din Ucraina, permițându-i să redistribuie rapid forțele pe flancul estic al NATO”, a mai transmis sursa citată.

Experții de la Institutul Washington au remarcat că planificatorii ruși dezvoltă, de asemenea, noi concepte operaționale care permit lupte la scară largă fără a fi nevoie de utilizarea extinsă a tancurilor și vehiculelor blindate. În același timp, adaugă ei, Rusia lucrează la metode care vor împiedica inamicul să își folosească eficient propriile forțe blindate la scară largă.

Armata rusă învață, de asemenea, să atace zonele din spate ale inamicului și să perturbe logistica din aer fără a fi nevoie de superioritate aeriană completă.

Rușii folosesc mai puțin tancurile în Ucraina

ISW raportează, de asemenea, o scădere accentuată a utilizării tancurilor pe câmpul de luptă din Ucraina, comparativ cu 2023 și 2024. Acest lucru sugerează că Rusia ar putea stoca vehicule blindate și se pregătește să își modernizeze rezervele - atât pentru operațiuni ulterioare în Ucraina, cât și pentru o potențială confruntare cu NATO, mai informează think tank-ul american.

„Forțele ruse continuă să folosească tancuri pentru a avansa pe câmpul de luptă în timpul unor atacuri mecanizate rare, atunci când apărarea cu drone a Ucrainei este slăbită, ceea ce arată faptul că tancul rămâne și va rămâne o armă vitală pe câmpul de luptă în condiții tactice adecvate”, spun experții. Recent, aceștia au făcut un atac mecanizat în zonele Kostiantinivka-Drujkivka-Dobropole din regiunea Donețk.

Comentând recentele activități ostile ale Rusiei în Europa, analiștii au evaluat că „activitățile de sabotaj și recunoaștere îndreptate împotriva bazelor militare și a infrastructurii critice din Europa indică faptul că Rusia a intrat deja în așa-numita fază zero, adică faza de modelare a condițiilor informaționale și psihologice ca parte a campaniei de pregătire pentru un posibil război NATO-Rusia”.

„ISW nu a găsit niciun indiciu că liderii militari ruși ar trebui să aștepte o redresare completă înainte de a intensifica atacurile asupra statelor membre NATO. De fapt, Rusia ar putea ataca mai devreme dacă NATO nu reușește să ofere o descurajare adecvată”, se concluzionează în raport.