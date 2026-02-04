Donald Trump îl avertizează pe ayatollahul Ali Khamenei: „Ar trebui să fie foarte îngrijorat acum”

Anterior, ayatollahul Ali Khamenei a amenințat Statele Unite cu un război regional dacă lansează un atac împotriva țării sale. Foto: Getty Images

Președintele american Donald Trump a declarat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, „ar trebui să fie foarte îngrijorat acum”, relatează Agerpres. Declarațiile vin în condițiile în care, potrivit Axios, discuţiile programate pentru vineri între Statele Unite şi Iran sunt pe punctul de a eşua din cauza divergenţelor privind locul de desfăşurare şi agenda.

„Cred că ar trebui să fie foarte îngrijorat acum. După cum ştiţi, ei negociază cu noi”, a spus preşedintele american, potrivit unui fragment dintr-un interviu acordat de Trump postului NBC.

Preşedintele american a asigurat, de asemenea, la NBC că autorităţile iraniene iau în considerare deschiderea unui nou sit nuclear, după atacurile americane împotriva instalaţiilor lor din luna iunie. „Se gândeau să deschidă un nou sit în altă parte a ţării”, a afirmat el, adăugând: „Noi l-am descoperit şi eu le-am spus, dacă faceţi asta, vă vom face să suferiţi lucruri foarte grele.”

Donald Trump a făcut aceste comentarii în timp ce, potrivit site-ului Axios, discuţiile programate pentru vineri între Statele Unite şi Iran sunt pe punctul de a eşua din cauza divergenţelor privind locul de desfăşurare şi agenda.

Președintele Statelor Unite a desfăşurat în apropierea Iranului o forţă de atac aeriană şi navală considerabilă pe care nu a exclus să o folosească dacă Teheranul nu acceptă o serie de cerinţe americane privind programul său nuclear, rachetele sale balistice, grupurile armate pe care le sprijină în regiune şi tratamentul aplicat manifestanţilor.