Iranul acceptă „condiționat” negocierile nucleare cu SUA. Sunt primele discuții de la operațiunea „Midnight Hammer” din 2025

„Aceste negocieri vor fi purtate în cadrul intereselor noastre naționale”, a declarat Pezeshkian. Foto: Getty Images

Iranul a fost de acord, cu „anumite condiții”, să reia discuțiile nucleare cu Statele Unite, în încercarea de a evita amenințarea unor noi atacuri militare. Aceste discuții ar fi primele negocieri de la bombardarea celor trei dintre siturile nucleare ale Iranului vara trecută de SUA, scrie CNN.

Șeful diplomației iraniene, Abbas Araghchi, urmează să se întâlnească vineri la Istanbul cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, au declarat luni trei surse pentru CNN. Președintele Iranului a confirmat ulterior că Teheranul continuă negocierile cu anumite condiții.

„I-am dat instrucțiuni ministrului meu de externe, cu condiția să existe un mediu adecvat, unul lipsit de amenințări și așteptări nerezonabile, să desfășoare negocieri corecte și echitabile, ghidate de principiile demnității, prudenței și oportunității”, a scris marți președintele iranian Masoud Pezeshkian pe X.

Pezeshkian a declarat că a dat undă verde negocierilor în urma „cererilor din partea guvernelor prietene din regiune”.

„Aceste negocieri vor fi purtate în cadrul intereselor noastre naționale”, a declarat Pezeshkian.

Cât timp Pezeshkian este președinte, puterea supremă în Iran revine liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei. Acesta a adoptat duminică la Teheran un ton sfidător, avertizând că orice atac american asupra Iranului ar duce la declanșarea unui război regional.

Tensiunile au crescut în ultimele săptămâni, președintele american Donald Trump trimițând o „frumoasă armadă” americană în regiune și reînnoind amenințările că va ataca din nou Iranul dacă acesta nu acceptă să negocieze un nou acord nuclear. La începutul lunii ianuarie, Trump avertizase, de asemenea, asupra unor posibile acțiuni militare ca răspuns la protestele la nivel național din Iran, care au declanșat represiuni mortale din partea forțelor de securitate.

Persoane familiarizate cu situația au declarat pentru CNN, săptămâna trecută, că Trump ia în considerare inclusiv atacuri aeriene care să vizeze liderii Iranului, siturile nucleare și instituțiile guvernamentale. Un grup de atac al portavioanelor americane se află acum în regiune, unde ar putea sprijini orice potențiale operațiuni împotriva țării.

Se crede că Iranul are mii de rachete și drone în raza de acțiune a trupelor americane staționate în mai multe țări din Orientul Mijlociu și a amenințat că le va ataca.

Toate privirile către Istanbul

În ultimele zile s-a înregistrat o intensificare a activității diplomatice, liderii regionali și actorii implicați s-au grăbit să găsească o rampă de ieșire pentru a evita conflictul. Qatar, Turcia și Egipt au condus aceste eforturi, Turcia oferindu-se să găzduiască discuții față în față între SUA și Iran.

Miniștrii de externe din Egipt, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite sunt așteptați, de asemenea, să participe la discuțiile de la Istanbul, au declarat cele trei surse pentru CNN. Pakistanul a primit o invitație la discuții, a confirmat pentru CNN un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

Anwar Gargash, consilier diplomatic al președintelui Emiratelor Arabe Unite, a declarat marți că regiunea nu are nevoie de un război Iran-SUA și că Orientul Mijlociu a trecut deja „prin diverse confruntări dezastruoase”. El a mai spus că Iranul „trebuie să ajungă la un acord”.

Trump și-a exprimat un anumit optimism cu privire la negocieri, declarând duminică reporterilor că Iranul „vorbește cu noi, vorbește serios cu noi”.

Araghchi a declarat, de asemenea, duminică pentru CNN că este „încrezător că putem ajunge la o înțelegere”.

Însă alți lideri iranieni au adoptat un ton mai ferm. Ali Bagheri, șeful politicii externe din cadrul Consiliului Suprem de Securitate Națională (SNSC) al Iranului, a declarat luni că țara „nu are nicio intenție” de a negocia stocurile sale de uraniu îmbogățit, potrivit agenției media de stat iraniene Press TV.

Cu doar câteva săptămâni înainte ca SUA să atace instalațiile nucleare ale Iranului anul trecut, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) și-a exprimat „îngrijorarea serioasă” că Iranul îmbogățește uraniul la 60%, menționând că este singurul „stat fără arme nucleare” care face acest lucru.

Luni, Ali Shamkhani, un consilier cheie al lui Khamenei, a declarat presei libaneze că SUA „trebuie să ofere ceva în schimb” dacă Iranul ar reduce nivelul de îmbogățire a uraniului, a relatat Press TV.

Iranul încearcă să-și reconstruiască siturile nucleare și mai adânc în subteran de la atacul SUA, potrivit unei persoane familiarizate cu recentele informații americane pe această temă. De asemenea, regimul a interzis organismului de supraveghere nucleară al ONU să inspecteze siturile sale nucleare.

Iranul și SUA au purtat mai multe runde de discuții nucleare indirecte în aprilie și mai 2025, înainte ca un atac israelian surpriză asupra Iranului la mijlocul lunii iunie să ducă la anularea altor discuții. Aceasta a fost urmată, câteva zile mai târziu, de atacul american asupra Iranului, care a pus capăt efectiv procesului.