SUA au doborât o dronă iraniană care se apropia „agresiv și cu intenții neclare” de portavionul Abraham Lincoln

1 minut de citit Publicat la 20:12 03 Feb 2026 Modificat la 20:35 03 Feb 2026

Portavionul USS Abraham Lincoln. Foto: Getty Images

Comandamentul Central al SUA a anunțat că un avion de vânătoare al Marinei a doborât o dronă iraniană care se apropia de portavionul USS Abraham Lincoln în Marea Arabiei. Într-o declarație transmisă marți, Comandamentul Central al SUA a declarat că drona „s-a apropiat agresiv” de portavion cu „intenții neclare” și „a continuat să zboare spre navă în ciuda măsurilor de dezescaladare luate de forțele americane care operează în apele internaționale”, scrie AP News.

Armata americană spune că doborârea a avut loc la câteva ore după un alt incident, în care forțele iraniene au hărțuit o navă comercială sub pavilion american și echipaj american care naviga în Strâmtoarea Ormuz.

Drona Shahed-139 a fost doborâtă de un avion de vânătoare F-35C de pe Lincoln, care, potrivit Comandamentului Central al SUA, „naviga la aproximativ 800 de kilometri de coasta de sud a Iranului”. Armata a menționat că niciun soldat american nu a fost rănit și niciun echipament nu a fost avariat.

„Apoi, câteva ore mai târziu, forțele Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran au hărțuit nava comercială Stena Imperative”, a declarat armata americană.

Conform declarației armatei, două ambarcațiuni și o dronă iraniană Mohajer s-au apropiat de navă „cu viteze mari și au amenințat că vor confisca petrolierul”.

SUA au avertizat Corpul Gadienilor Revoluţiei Islamice (IRGC) din Iran că „nu vor tolera acţiuni riscante” în Strâmtoarea Ormuz, după ce Teheranul a anunţat un exerciţiu naval de două zile cu muniţie reală în această zonă.

CENTCOM, comandamentul militar al SUA responsabil pentru Orientul Mijlociu, a avertizat în special împotriva eventualelor survoluri ale navelor de război americane și a apropierii vedetelor rapide ale marinei militare iraniene de vasele Statelor Unite.