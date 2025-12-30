Inițiativă inedită în Anglia: 12 fete participă la un program unic pe un circuit pentru găsirea unei viitoare campioane de Formula 1

1 minut de citit Publicat la 13:59 30 Dec 2025 Modificat la 14:02 30 Dec 2025

Formula 1 este unul dintre puţinele sporturi din lume în care, cel puţin teoretic, femeile şi bărbaţii pot concura împreună / sursă foto: Getty Images

Pe un circuit de karting din Anglia, 12 fete participă la o iniţiativă unică menită să atragă femeile către sportul automobilistic şi, probabil, să găsească o viitoare campioană de Formula 1, un domeniu dominat de bărbaţi, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Formula 1 este unul dintre puţinele sporturi din lume în care, cel puţin teoretic, femeile şi bărbaţii pot concura împreună. Dar pe pistă, este încă o întrebare unde se află acestea.

Italianca Lella Lombardi a fost ultima femeie care a participat la un Mare Premiu de Formula 1, în 1976.

Această absenţă se explică în special prin expunerea scăzută a fetelor, încă din copilărie, la sporturile cu motor, potrivit organizaţiilor care lucrează pentru promovarea egalităţii de gen.

Conform organizaţiei More Than Equal, care lucrează pentru promovarea femeilor pilot, fetele încep kartingul, primul pas către F1, în medie cu doi ani mai târziu decât băieţii. Lewis Hamilton a început să concureze la doar opt ani.

Astfel, o zi de descoperire a fost organizată în octombrie de Motorsport UK, cu sprijinul mărcii de machiaj Charlotte Tilbury, pe un circuit de karting din Nottingham, în centrul Angliei, pentru a reduce acest decalaj de gen.

„Am început prin a întreba: 'Urmăriţi sporturile cu motor? Sunteţi interesate de Formula 1?' Şi am văzut mâini ridicate”, a afirmat Cameron Biggs, şeful programului de antrenori de la Motorsport UK.

De asemenea, acesta subliniază succesul serialului Netflix „Formula 1: Drive to Survive”, despre culisele Formulei 1, care a reînviat interesul publicului pentru acest sport.

Niciuna dintre participante nu pare descurajată de vitezele ameţitoare din Formula 1, de vuietul motoarelor şi de perspectiva de a conduce un vehicul cu ani înainte de a avea vârsta suficientă pentru a obţine permisul.

„A doua oară, am ieşit pe primul loc şi sunt foarte mândră de asta”, a afirmat Megan, în vârstă de 11 ani.

„Mă uit destul de des la Formula 1, aşa că ştiu mai mult sau mai puţin cum să mă descurc pe pistă”, a explicat Erin, tot de 11 ani.

„Filiera pentru femeile pilot nu a permis unei femei să concureze în Formula 1 timp de 50 de ani”, se plânge Lauren Forrow, şefa departamentului de dezvoltare a piloţilor de la More Than Equal.

Acest lucru demonstrează clar că acestea nu pot "prospera" în cadrul sistemului actual, susţine ea.