Fed reduce rata dobânzii cu 0,25 puncte procentuale și îl nemulțumește pe Trump: „Ar trebui să avem cele mai mici dobânzi din lume”

Fed reduce rata dobânzii cu 0,25 puncte procentuale. FOTO: Getty Images

Rezerva Federală a Statelor Unite a redus ratele dobânzilor pentru a treia oară în acest an. Banca centrală americană a anunțat miercuri că reduce ținta de politică monetară cu 0,25 puncte procentuale, până la un interval cuprins între 3,50% și 3,75%, cel mai scăzut nivel din ultimii trei ani. Nu s-a ajuns însă la un acord privind modul în care Fed ar trebui să găsească un echilibru între două priorități aflate în conflict: o piață a muncii în declin, pe de o parte, și creșterea prețurilor, pe de altă parte, scrie BBC. „Ar trebui să avem cele mai mici dobânzi din lume.”, a spus Donald Trump, nemulțumit după decizia Fed.

Proiecțiile economice ale Fed, publicate miercuri, sugerează o singură nouă reducere de dobândă anul viitor, deși noile date ar putea modifica acest scenariu. Președintele Fed, Jerome Powell, a spus că banca centrală are nevoie de timp pentru a vedea care vor fi urmările în economie ale celor trei reduceri de dobândă operate anul acesta. El a adăugat că factorii de decizie vor analiza atent datele care vor veni până la următoarea ședință a Fed din ianuarie.

„Suntem într-o poziție bună să așteptăm și să vedem cum evoluează economia”, le-a spus Powell jurnaliștilor.

Cei care speră ca dobânzile să continue să scadă, inclusiv președintele Donald Trump, s-ar putea să mai aibă de așteptat.

Fed se confruntă cu „o situație foarte dificilă”, fiind pusă în fața riscurilor de creștere atât a inflației, cât și a șomajului, a explicat Powell, adăugând: „nu poți face două lucruri deodată”.

Decizia de a reduce dobânzile de referință miercuri nu a fost unanimă, semn al adâncirii diviziunilor în rândul bancherilor centrali asupra perspectivei economiei americane. Trei oficiali ai Fed au votat împotrivă.

Stephen Miran, aflat în concediu din funcția de șef al Consiliului Consilierilor Economici ai lui Trump, a votat pentru o reducere mai mare, de 0,5 puncte procentuale.

Austan Goolsbee, președintele Federal Reserve Bank of Chicago, și Jeffrey Schmid, președintele Federal Reserve Bank of Kansas City, au votat pentru menținerea dobânzilor la nivelul actual.

Trump, care l-a îndemnat în mod repetat pe Powell să reducă dobânzile, a declarat după ședința de miercuri că tăierea decisă de Fed ar fi putut fi „cel puțin dublă”. „Dobânzile noastre ar trebui să fie mult mai mici”, a spus el la o masă rotundă la Casa Albă. „Ar trebui să avem cele mai mici dobânzi din lume.”

O „pauză de date” provocată de cel mai lung blocaj bugetar din istoria guvernului federal al SUA, care s-a încheiat în noiembrie, i-a lăsat pe factorii de decizie confuzi în privința stării reale a economiei. Însă, deocamdată, îngrijorările legate de încetinirea pieței muncii cântăresc mai greu decât temerile privind inflația.

Rata șomajului a urcat de la 4,3% la 4,4% în septembrie, potrivit cifrelor Departamentului Muncii, prezentate într-un raport întârziat, publicat luna trecută. Reducerea ratelor dobânzilor are drept scop stimularea pieței muncii prin scăderea costurilor de împrumut pentru companii.

Temerile legate de o inflație alimentată de tarife vamale au fost dominante din cazua tarifelor lui Trump impuse multora dintre cei mai mari parteneri comerciali ai SUA.

Inflația rămâne peste ținta de 2% a Fed. În septembrie, a ajuns la 3%, pentru prima dată din ianuarie încoace.

Deși tarifele par să fi împins în sus unele prețuri pentru consumatori, datele recente, care arată o inflație ceva mai blândă decât se aștepta, i-au permis Fed să se concentreze, prin reducerea dobânzilor, pe sprijinirea pieței muncii, spun analiștii.