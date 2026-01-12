UE, acuzată că alimentează războiul lui Putin după ce, în 2025, ar fi cumpărat gaz natural lichefiat rusesc de 7,2 miliarde de euro

UE, acuzată că alimentează războiul lui Putin după ce, în 2025, ar fi cumpărat gaz natural lichefiat rusesc. Sursă foto: Getty Images

Raportul unui ONG german de mediu arată că a existat o mică scădere a cantităților uriașe de gaze exportate de Rusia către Europa din complexul de GNL din peninsula Yamal din Siberia. Acest terminal-cheie al Kremlinului ar fi furnizat unor ţări europene, în 2025, gaz natural lichefiat în valoare de 7,2 miliarde de euro, notează Kiev Post.

UE a convenit în decembrie anul trecut să interzică importurile de GNL din Rusia până în 2027, ca parte a unui efort de a pune capăt dependenței de energia rusească și de a slăbi mașina de război a Moscovei.

Însă un nou raport al ONG-ului german de mediu Urgewald sugerează că a existat o mică scădere a cantităților uriașe de gaze exportate către Europa din complexul rusesc de GNL din peninsula Yamal din Siberia.

Urgewald a raportat că peste 15 milioane de tone de GNL din Yamal au fost transportate către UE în 2025, ceea ce a adus Kremlinului un profit estimat de 7,2 miliarde de euro.

Franţa, acuzată că e cel mai mare importator

În ciuda interdicției programate, ponderea UE în transporturile globale din Yamal a crescut anul trecut, ajungând la 76,1% față de 75,4% în 2024, se arată în raport, în timp ce Yamal LNG a reprezentat de unul singur aproape 15% din importurile totale de GNL ale UE la nivel mondial.

Franța a fost cel mai mare importator de GNL rusesc din Yamal, reprezentând aproape 42% - sau 6,3 milioane de tone - din totalul importurilor. Alte 4,2 milioane de tone de GNL au fost livrate la terminalul belgian din Zeebrugge, conform sursei amintite.

În urma războiului declanşat de Rusia în Ucraina, liderii UE au convenit să elimine treptat combustibilii fosili rusești cât mai curând posibil.

Importurile de gaze și petrol rusesc către UE au scăzut semnificativ. În octombrie, Rusia reprezenta 12% din importurile de gaze din UE, față de 45% înainte de invazia Ucrainei din 2022.