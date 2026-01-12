„România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE, cu depozitele pline 100%”, spune ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă că România are suficiente rezerve de gaze naturale pentru a face faţă perioadelor cu temperaturi scăzute. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan. Ministrul a subliniat că depozitele sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023.

„Suntem pregătiţi pentru a face faţă zilelor geroase”, a declarat ministrul Energiei, duminică seară, într-o intervenţie la Digi24.

Bogdan Ivan a amintit că încă din vara anului trecut a început stocarea rezervelor de gaz, autorităţile asigurându-se că vor exista stocuri pentru consumul intern „indiferent de condiţiile din această iarnă”.

Ministrul spune că de doi ani România nu mai importă gaz din Rusia.

”Noi nu mai importăm gaz din Federaţia Rusă din 2023, aşa că suntem în afara acestui şantaj energetic pe care ei l-au făcut faţă de noi. În acelaşi timp, România se comportă astăzi ca un potenţial jucător regional pentru că pe de o parte importăm, revindem către Republica Moldova, tranzităm şi gaze către Ucraina, acest lucru într-o formă în are noi producem venituri.

Nu degrevăm România de această resursă importantă, ci, din contră, folosim gazul natural al altor state pentru a ajuta şi pe vecinii noştri, făcând profituri prin companiile româneşti.

România astăzi este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. În momentul de față, noi extragem zilnic între 21 și 23 de milioane de m³ de gaze în 24 de ore și avem depozitele de 3 miliarde de m³ de gaze umplute în proporție de aproximativ 68% astăzi.

Suntem la aproximativ 15 procente peste media Uniunii Europene, iar la 1 noiembrie, la începutul sezonului rece, România este singura țară care a avut 100% depozitele de gaze umplute din toată Uniunea Europeană”, a adăugat ministrul Energiei.