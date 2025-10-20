Ilie Bolojan nu demisionează după decizia CCR și anunță că Guvernul va încerca din nou să taie pensiile magistraților

El a subliniat că România are nevoie de această reformă, argumentânt că "nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar". Foto: Agerpres

Premierul României, Ilie Bolojan, a reacţionat luni seară după decizia CCR de a respinge reforma pensiilor speciale. "Nu sunt aspecte politice, ci privilegii insuportabile social și bugetar", a scris Bolojan pe Facebook. El a subliniat că "angajarea răspunderii Guvernului a avut loc după 10 zile, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil" şi a afirmat că Guvernul va încerca din nou să reia demersul.

"Am luat act de decizia CCR în privința legii privind pensiile magistraților, stabilită cu o majoritate strânsă, de 5-4. Reforma pensiilor magistraților rămâne un obiectiv ferm pentru Guvern, asumat de întreaga coaliție. CCR nu a respins pe fond proiectul acestei reforme, obiecția a fost exclusiv procedurală, deci Guvernul poate relua demersul, ceea ce este o necesitate", a scris Bolojan.

El a subliniat că România are nevoie de această reformă, argumentânt că "nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar".

"Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Acestea nu sunt aspecte politice, ci sunt privilegii insuportabile social și bugetar. Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de această reformă, ci România are nevoie de ea.

Înțelegem că CCR a setat un standard procedural privind durata în care trebuie așteptat avizul consultativ al CSM. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM în data de 22 august, iar angajarea răspunderii Guvernului pe acest proiect a avut loc după 10 zile, în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM pe care 4 dintre judecătorii CCR l-au considerat rezonabil. Desigur, standardul fixat de CCR va fi respectat", a subliniat el.

Curtea Constituţională a României a respins luni reforma pensiilor speciale, argumentânt că "lipsa avizului CSM coroborat cu neașteptarea curgerii de către Guvern a întregului termen de 30 de zile necesar obținerii acestuia încalcă art.1 alin.(3) și (5) raportat la art.133 alin.(1) și art.134 alin.(4) din Constituție".

Curtea subliniază că "Guvernul este obligat să respecte termenul", potrivit unui comunicat de presă al CCR.

Avizul CSM trebuie dat, potrivit legii, în maximum 30 de zile, dar jurisprudența CCR a precizat în mai multe rânduri că intervalul trebuie să fie "rezonabil".

CSM a luat act pentru prima dată de prevederile acestei legi pe 29 iulie, când, în virtutea colaborării instituționale, i-a fost prezentat un tabel cu principalele modificări și i-a fost solicitat un punct de vedere. CSM a refuzat însă să-l exprime, pe motiv că nu dorește să analizeze decât proiecte de lege ca atare, și nu drafturi.

O solicitare oficială din partea Guvernului a fost transmisă pe 22 august, iar pe 29 august, Guvernul a adoptat în ședință proiectul pe care și-a asumat răspunderea în Parlament pe 1 septembrie.