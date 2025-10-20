Simion îi cere lui Bolojan să-și dea demisia după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR

1 minut de citit Publicat la 15:57 20 Oct 2025 Modificat la 16:10 20 Oct 2025

Liderul AUR, George Simion. Foto: Hepta

Liderul AUR, George Simion, a postat pe X un mesaj în care îi cere prim-ministrului Ilie Bolojan să demisioneze, în urma deciziei de luni a Curții Constituționale, care a respins în totalitate legea pensiilor magistraților.

Mesajul lui Simion este scris în limba engleză și a fost postat la scurt timp după ce televiziunile de știri au intrat în regim de breaking-news cu hotărârea CCR.

???Constitutional Court just declared unconstitutional one of the legislative proposals for which Ilie Bolojan assumed responsibility.



Romanian government is now ILLEGITIMATE, as its prime minister himself has stated.



Bolojan, only honorable thing to do: RESIGN! — ?? George Simion ?? (@georgesimion) October 20, 2025

"Curtea Constituțională tocmai a declarat neconstituțională una dintre propunerile legislative pentru care Ilie Bolojan și-a asumat responsabilitatea.

Guvernul României este acum ILEGITIM, așa cum a declarat chiar prim-ministrul.

Bolojan, singurul lucru onorabil de făcut: DEMISIA!", este traducerea textului postat de liderul AUR.

Surse Antena 3 CNN: Judecătorii propuși de PSD la CCR au respins legea pensiilor magistraților

Judecătorii CCR au votat luni după-amiază, cu o majoritate la limită, 5-4, respingerea în totalitate a legii pensiilor magistraților, declarată neconstituțională pe formă.

Inițiatorul va trebui să corecteze legea în acord cu observațiile Curții, care urmează a fi făcute publice.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.

Cei patru judecători propuși de PSD sunt: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Dimitrie-Bogdan Licu și Mihai Busuioc.