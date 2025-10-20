Antena 3 CNN Politică Simion îi cere lui Bolojan să-și dea demisia după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR

Simion îi cere lui Bolojan să-și dea demisia după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR

1 minut de citit Publicat la 15:57 20 Oct 2025 Modificat la 16:10 20 Oct 2025
george simion
Liderul AUR, George Simion. Foto: Hepta

Liderul AUR, George Simion, a postat pe X un mesaj în care îi cere prim-ministrului Ilie Bolojan să demisioneze, în urma deciziei de luni a Curții Constituționale, care a respins în totalitate legea pensiilor magistraților.

Mesajul lui Simion este scris în limba engleză și a fost postat la scurt timp după ce televiziunile de știri au intrat în regim de breaking-news cu hotărârea CCR.

"Curtea Constituțională tocmai a declarat neconstituțională una dintre propunerile legislative pentru care Ilie Bolojan și-a asumat responsabilitatea.

Guvernul României este acum ILEGITIM, așa cum a declarat chiar prim-ministrul.

Bolojan, singurul lucru onorabil de făcut: DEMISIA!", este traducerea textului postat de liderul AUR.

Surse Antena 3 CNN: Judecătorii propuși de PSD la CCR au respins legea pensiilor magistraților

Judecătorii CCR au votat luni după-amiază, cu o majoritate la limită, 5-4, respingerea în totalitate a legii pensiilor magistraților, declarată neconstituțională pe formă.

Inițiatorul va trebui să corecteze legea în acord cu observațiile Curții, care urmează a fi făcute publice.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.

Cei patru judecători propuși de PSD sunt: Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Dimitrie-Bogdan Licu și Mihai Busuioc.

Etichete: George Simion Ilie Bolojan pensii magistrati CCR demisie

