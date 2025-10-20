Surse: 6 din 9 judecători CCR ar respinge legea pensiilor magistraților. Toader: Dacă pică pe fond, prevederile nu mai pot fi reluate

Tudorel Toader spune că, dacă reducerea pensiilor și creșterea vârstei de pensionare în cazul magistraților sunt neconstituționale, ele nu pot fi reluate de legiuitor. Foto: Agerpres

Două treimi dintre judecătorii CCR înclină să declare neconstituționale creșterea vârstei de pensionare și limitarea pensiilor magistraților, prevăzute în legea a cărei soartă este decisă luni de instanța constituțională, au declarat pentru Antena 3 CNN surse politice.

O respingere a legii pensiilor magistraților riscă să aibă efecte politice și chiar să pună în discuție existența actualului cabinet și a coaliției de guvernare.

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a explicat la Antena 3 CNN ce se întâmplă în cazul unei respingeri la CCR.

Mădălina Mihalache: "Din informațiile pe care le avem, șase judecători ar înclina să declare neconstituțională legea. Nu în integralitate, ci în cele mai importante părți, și anume, creșterea vârstei de pensionare și modul cum se calculează pensia.

Ce se va întâmpla dacă legea va fi declarată astăzi neconstituțională?"

Tudorel Toader: "E foarte important să vedem pe ce motive. Daca e vorba de motive extrinseci, pe procedură, cum ar fi, de exemplu, avizul CSM-ului, abilitarea Guvernului de a-și angaja răspunderea pe legile justiției etc, atunci legea poate fi reluată cu respectarea procedurii si aprobată."

Mădălina Mihalache: "Ar putea Parlamentul, de exemplu, să o adopte în aceeași formă, sau Guvernul, prin ordonanță de urgență, in aceeași formă, dar respectând procedura."

Tudorel Toader: Dacă scăderea pensiilor magistraților și creșterea vârstei de pensionare sunt declarate neconstituținale, ele nu mai pot fi reluate"

Tudorel Toader: "Pe de altă parte, daca se admite obiecția de neconstituționalitate pe fond, pe motive intrinseci, atunci este un principiu care spune ca o soluție legislativă declarată neconstituțională nu poate fi reluată ulterior, ceea ce înseamnă că acele soluții declarate neconstituționale nu mai pot fi reluate de legiuitor. De aceea, ziua de astăzi este importantă."

Mădălina Mihalache: "Este foarte importantă. Ar putea, după această decizie, România să intre într-o criză politică dacă premierul își dă demisia și cade Guvernul.

Dumneavoastră ați mai avut, în cei nouă ani, cât ați fost la Curtea Constituțională, proiecte de lege care vizau pensiile speciale ale magistraților. Ați citit și acest proiect de lege al Guvernului. Așa cum este el redactat în acest moment, are potențial de neconstituționalitate, are motive să fie declarat neconstituțional?"

Tudorel Toader: "Orice lege este perfectibilă, dar nu orice lege e neconstituțională."

Am participat ca judecător, în cei 10 ani, la decizii privind pensiile magistraților, dar este de observat faptul ca actuala lege diferă de cele care au fost declarate neconstituționale. Pe atunci, nu se punea problema majorării vârstei de pensionare și reducerii cuantumului pensiei."

Mădălina Mihalache: Așa cum știți dumneavoastră componența actuală a Curții Constituționale, care credeți că va fi decizia astăzi?"

Tudorel Toader: " Se pare că la momentul ăsta presa știe mai bine și mai multe din surse credibile (...) Eram judecător și eram în Elveția, la Curtea Constituțională, care are sediul la Lausanne.

Noi (în România) deliberăm în secret, în Camera de Consiliu. Acolo, judecătorii deliberează în public, în prezența părților, a studenților, (în prezența) cui vrea sa asiste. Și când votează, ridică mâna, să știe poporul cine a votat într-un fel și cine în alt fel."