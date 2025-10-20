Curtea Constituțională decide luni soarta pensiilor magistraților și, posibil, a guvernului Bolojan

2 minute de citit Publicat la 08:27 20 Oct 2025 Modificat la 08:44 20 Oct 2025

CCR se pronunță asupra constituționalității legii pensiilor magistraților. Sursa foto: Getty Images

Curtea Constituțională urmează să decidă, luni, asupra legii pensiilor magistraților, după ce a amânat deja de două ori pronunțarea în această cauză.

CCR a fost sesizată asupra legii în cauză de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Ședința Curții Constituționale a fost programată la ora 14.

"Această reformă a pensiilor magistraților este jalon în Planul Național de redresare și Reziliență și are un impact bugetar de 320 de milioane de euro.

Comisia Europeană a considerat că țara noastră nu a îndeplinit acest jalon.

Tot astăzi, judecătorii Curții trebuie să decidă și cu privire la reforma ANAF, dacă este sau nu constituțional ca inspectorii de specialitate să poarte acele boutique-uri și, de asemenea, să fie supuși unor teste de integritate", a relatat Alina Tănase, corespondent Antena 3 CNN.

Potrivit noilor prevederi, procurorii și judecătorii ar urma să se pensioneze la 65 de ani, iar pensia nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu.

Vârsta de pensionare ar urma să crească eșalonat, pe parcursul a 10 ani.

Forumul Judecătorilor din România a avertizat la sfârșitul lunii iulie că propunerile Guvernului de modificare a vârstei şi cuantumului pensiilor ar putea duce la pensionarea sau demisia a peste 1.000 de judecători şi procurori.

Șefa CSM: O pensie de 14 mii de lei pentru un judecător este mică

Elena-Raluca Costache, șefa CSM, a declarat în aceeași perioadă că o pensie de 70% din salariul net, care ar însemna 14.000 de lei pentru judecătorii de Curte de Apel sau 11.000 de lei pentru judecătorii de tribunal, este mică.

Asta, în condițiile în care, potrivit datelor oficiale, pensia medie netă în România în luna iulie a fost în cuantum de 2769 lei.

Premierul Ilie Bolojan a dat de înțeles la la sfârșitul lunii august că, dacă proiectul de modificare a pensiilor magistraților este respins de Curtea Constituțională, atunci actualul cabinet ar urma să demisioneze.

El a spus că "este de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăți".

Ulterior premierul a revenit asupra declarațiilor.

"Am văzut discuțiile legate de demisie, dar nu la asta mă gândesc acum, ci la măsurile pe care trebuie să le luăm în perioada următoare, să scoatem situația la liman", a afirmat el.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a afirmat că Bolojan nu ar trebui să demisioneze dacă legea pensiilor magistraților este respinsă la CCR.

CCR este așteptată să decidă și asupra reformei în administrația locală

Tot luni, Curtea Constituțională a României dezbate sesizările depuse de formațiunile AUR, S.O.S. şi POT împotriva Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Aceasta face parte din pachetul II de măsuri trecute de guvern prin angajarea răspunderii.



AUR a susținut în sesizarea trimisă Curții Constituționale că proiectele au fost adoptate "fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic".