Cine e deputata care îi ia locul lui Marcel Ciolacu în Parlament. Oana Matache a fost viceprimarul Municipiului Buzău

1 minut de citit Publicat la 12:52 23 Dec 2025 Modificat la 12:52 23 Dec 2025

Oana Matache. Foto: Facebook

Plenul Camerei Deputaţilor a validat marţi mandatul Oanei Matache, care ocupă locul rămas liber după ce Marcel Ciolacu a demisionat ca urmare a alegerii sale ca preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău.

Potrivit prevederilor articolului 233 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, "locul vacant va fi ocupat de către supleantul imediat următor de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale dacă, până la data validării mandatului, partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală pentru care a candidat confirmă în scris că aparţine acesteia". "Asupra legalităţii alegerii supleantului comisia de validare va prezenta Camerei Deputaţilor un raport", stipulează regulamentul.

"Procedând la examinarea documentelor depuse pentru validarea mandatului şi având în vedere lista supleanţilor comunicată Comisiei de validare de Biroul Electoral Central şi adresa Partidului Social Democrat, Comisia de validare a constatat că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru ocuparea locului de deputat devenit vacant şi propune validarea mandatului de deputat pentru doamna Matache Oana, Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău, candidat pe lista Partidului Social Democrat", se arată în raportul prezentat plenului de comisia de specialitate.

Oana Matache a depus jurământul în plenul Camerei Deputaţilor, care luni a votat, cu majoritate de voturi, proiectele de hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat ca urmare a demisiei lui Marcel Ciolacu.

Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act anterior de demisia lui Marcel Ciolacu începând cu data de 18 decembrie.

Cine e Oana Matache

Oana Matache a fost din 2020 viceprimar al Municipiului Buzău, unde s-a ocupat de coordonarea proiectelor educaționale și culturale.

Potrivit CV-ului, a făcut 2 ani la Facultatea de Drept pe care a întrerupt-o pentru a pleca în Marea Britanie unde a obținut o diplomă în psihologie.

Oana Matache are 37 de ani, este căsătorită și are un copil.