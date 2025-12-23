Maia Sandu a avut o întrevedere cu Oana Ţoiu, la Chişinău. "România și Republica Moldova, împreună pe drumul european!"

Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, şi Oana Ţoiu, ministrul de Externe al României. Sursa colaj foto: captură video Facebook/Oana Toiu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere, la Chişinău, cu ministrul Afacerilor Externe al României, Oana Ţoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova, a transmis marţi, într-un comunicat, Direcţia informare şi comunicare cu mass-media a Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova, potrivit Agerpres. "România și Republica Moldova, împreună pe drumul european", a transmis şefa diplomaţiei române.

În cadrul discuţiilor, Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova şi principalul susţinător al parcursului său european, al securităţii energetice, al dezvoltării economice şi al conectivităţii cu Uniunea Europeană.

Cei doi oficiali au discutat, în special, despre următorii paşi în procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Oana Ţoiu a reiterat angajamentul României de a continua să fie o voce fermă şi constantă de susţinere a Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene, se mai menţionează în comunicat.

"România și Republica Moldova - împreună pe drumul european!" este mesajul scris de Oana Ţoiu într-o postare pe Facebook, unde a publicat imagini de la întâlnirea de lucru avută cu lidera de la Chişinău, dar şi cu premierul Mihai Popşoi.

În cadrul unei conferinţe, pe care a susţinut-o şeful diplomației moldovene, acesta a subliniat că sprijinul României se reflectă în proiecte concrete de infrastructură desfășurate pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv în construcția de poduri care vor conecta Republica Moldova la Autostrada Unirii. Potrivit acestuia, aceste investiții vor contribui semnificativ la creșterea atractivității investiționale a Republicii Moldova.

Mihai Popșoi a vorbit și despre evoluția pozitivă a cooperării economice bilaterale, menționând că schimburile comerciale dintre cele două state au atins pragul de 3 miliarde de euro, iar investițiile românești în Republica Moldova se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro.

"Ne dorim să creștem aceste cifre în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. (...).Această relație specială se va reflecta în continuare în creșterea nivelului de siguranță și de bunăstare aici, în Republica Moldova, care pentru prietenii și frații noștri din România este tot acasă", a precizat oficialul moldovean în timpul conferinţei de presă.