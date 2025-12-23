Investiţii istorice în infrastructura aeriană: Peste 2 miliarde de euro pentru modernizarea Aeroportului Otopeni

Aeroportul Otopeni va avea un nou terminal, iar lucrările acestuia vor începe în 2026. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Cea mai mare poartă aeriană a României se pregătește pentru cea mai amplă transformare din istorie. Aeroportul Internațional "Henri Coandă", aflat în oraşul Otopeni, intră într-o nouă etapă de dezvoltare, cu un terminal complet nou, la standarde europene, gândit să răspundă creșterii accelerate a traficului de pasageri și să schimbe radical experiența de călătorie. Detalii despre unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură au fost prezentate la Conferința națională Income Magazine "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene", organizată de Antena 3 CNN.

Modernizarea Aeroportului Internațional "Henri Coandă" va costa peste 2 miliarde de euro

Noul terminal de la Aeroportul Otopeni va avea o suprafață de 176.000 m² și va fi capabil să deservească un trafic de până la 30 de milioane de pasageri pe an până în 2040 și un flux de 6.500 de pasageri pe oră – la orele de vârf.

Investiția se va derula etapizat, pe parcursul următorului deceniu, iar lucrările la noul terminal al Aeroportului Internaţional "Henri Coandă" ar urma să înceapă anul viitor. În paralel, actualele terminale sunt deja într-un amplu proces de modernizare.

"Studiul de fezabilitate o să ne releve exact perioada de timp, dar și modul în care va fi construit noul terminal. Ne aflăm sub un proces amplu de reabilitare și renovare a terminalului vechi, care a fost, inițial, modernizat în anul 1997, urmând să lansăm în procedură de modernizare atât extinderea, inaugurată în 2012.

Avem în vedere investiții până în 2030, care depășesc 2 miliarde de euro pentru aeroportul pentru Compania Aeroportul București", a declarat în cadrul Conferinţei naţionale Income Magazine "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene" Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).

Pe lângă noul terminal al Aeroportului Otopeni, sunt derulate și alte investiții majore, inclusiv modernizarea pistei unu de decolare/aterizare, o lucrare care nu a mai fost realizată de peste trei decenii.

"Anul viitor, pe vremea aceasta, în mod cert o să marcăm investiții istorice pentru Compania Aeroporturi București. Deja, avem în derulare cea mai mare investiție din istoria companiei. Mă refer la licitația pentru pista unu de reparație capitală, care n-am mai avut parte de modernizare din 1994", a mai precizat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Aeroportul Băneasa va avea un nou terminal: "Va fi gata mult mai repede decât cel de la Otopeni"

Schimbări importante sunt anunțate și la Aeroportul Băneasa. Guvernul a aprobat modernizarea infrastructurii și construirea unui nou terminal în contextul în care traficul aerian a crescut de 40 de ori în ultimii trei ani, iar aeroportul va fi la capacitate maximă anul viitor.

"În același timp, ne aflăm în licitație și cu studiul de fezabilitate pentru un nou terminal la Aeroportul Băneasa, care, în mod cert, va fi gata mult mai repede decât cel de la Otopeni", a mai spus Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, în cadrul Conferinţei naționale Income Magazine "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene", organizată de Antena 3 CNN.

Necesitatea acestor investiții este dictată de numărul tot mai mare de pasageri care pune presiune pe infrastructura actuală.

"O să închidem anul cu peste 17 milioane de pasageri și, bineînțeles, nevoia de investiții a Companiei Aeroportul București este foarte mare, cât și datoria noastră față de pasageri, e normal. Noi trebuie să oferim, conform pasagerilor care aleg să tranziteze acest aeroport, fiind cea mai mare poartă de intrare în țară", a mai menţionat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București.

Conferința Income Magazine Corporate "România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene" a fost organizată de Antena 3 CNN la Aeroportul Internațional "George Constantinescu" din Craiova unde a fost inaugurat săptămâna trecută un nou terminal ultramodern. Evenimentul a reunit lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, companii aeriene, administratori de aeroporturi, investitori și instituții.