“Efect de domino asupra fermierilor”: Regulile UE privind defrișările riscă să blocheze importurile de soia, avertizează oficialii SUA

Producătorii europeni de animale se bazează în mare măsură pe furajele de soia importate. Sursa foto: Getty Images

UE ar putea pierde accesul la importuri agricole cheie din SUA dacă legislația privind defrișările este implementată fără modificări, au avertizat oficiali ai administrației Trump, argumentând că regulile ar putea descuraja producătorii americani să aprovizioneze blocul comunitar, potrivit Euractiv.

Oficialii americani cer revizuirea de către Comisia Europeană a Regulamentului UE privind defrișările (EUDR). Acesta impune importatorilor a șapte mărfuri - cafea, cacao, ulei de palmier, bovine, soia, cherestea și cauciuc - și a unor produse derivate, să demonstreze că lanțurile lor de aprovizionare nu sunt legate de defrișări. Importatorii trebuie, de asemenea, să furnizeze date de geolocalizare la nivel de parcelă.

Un oficial de rang înalt al Departamentului Agriculturii al SUA (USDA), vorbind vineri cu reporterii la Bruxelles, a declarat că regulile vor impune sarcini mari de conformitate asupra exporturilor americane - inclusiv asupra soiei, care este crucială pentru hrana animalelor.

Oficialul USDA a adăugat că regulamentul ar necesita sisteme costisitoare de trasabilitate și segregare, făcând UE mai puțin atractivă pentru exportatorii americani. Fermierii americani sunt, de asemenea, reticenți în a împărtăși date sensibile cu autoritățile străine.

De ce sunt importante importurile de soia pentru fermierii europeni

Producătorii europeni de animale se bazează în mare măsură pe furajele de soia importate, deoarece blocul comunitar nu produce suficiente culturi proteice pe plan intern, a spus oficialul, ceea ce înseamnă că întreruperile aprovizionării cu SUA ar putea avea efecte de domino asupra fermierilor europeni.

„De unde își vor lua fermierii europeni furajele proteice?”, a adăugat oficialul. Washingtonul estimează că regulile ar putea afecta aproximativ 7,8 miliarde de euro din exporturile anuale ale SUA către UE.

Washingtonul propune mai multe modificări ca parte a revizuirii Comisiei. O idee este de a introduce o categorie de „risc neglijabil” pentru SUA cu „documentație dramatic simplificată”, a spus oficialul USDA.

Conform EUDR, țările sunt clasificate ca având risc scăzut, standard și ridicat de defrișare, SUA încadrându-se în categoria de risc scăzut, ceea ce deja relaxează cerințele de conformitate. SUA doresc, de asemenea, ca UE să revizuiască regula care exclude țările de la statutul de „risc scăzut” dacă defrișările depășesc 70.000 de hectare anual, argumentând că pragul absolut dezavantajează țările mari.

„În orice an, am putea avea un incendiu de pădure grav în vest. Ar putea distruge hectare întregi de copaci, iar acesta nu este defrișare”, a adăugat reprezentantul SUA.

Grupurile de mediu și pentru drepturile omului au respins argumentul SUA. Cercetătoarea Human Rights Watch, Luciana Tellez Chavez, a declarat că SUA au înregistrat o pierdere netă anuală de păduri de aproximativ 120.000 de hectare între 2015 și 2025, conform celui mai recent raport forestier al Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

„Nu există nicio bază factuală pentru a acorda un tratament preferențial producătorilor americani”, a adăugat Chavez. „Riscul de defrișare este în creștere în SUA, nu în scădere, și nu este neglijabil.” „Presiunile externe înșelătoare și egoiste asupra UE nu ar trebui să îi distragă pe factorii de decizie politică de la a rămâne concentrați asupra faptelor”, a declarat Anke Schulmeister-Oldenhove, manager pentru păduri la Fondul Mondial pentru Natură.

Oficiala americană a declarat că discuțiile cu țările UE au sugerat că guvernele recunosc preocupările.

Washingtonul spune că se concentrează pe influențarea viitoarei revizuiri a Comisiei înainte ca regulamentul să intre în vigoare la sfârșitul acestui an. Însă oficialii au semnalat că SUA ar putea lua în considerare răspunsuri suplimentare dacă preocupările nu sunt abordate.