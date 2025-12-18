Noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova a fost inaugurat. Investiție de 140 de milioane de euro

Aeroportul Internațional Craiova are un nou terminal de pasageri. Sursa foto: Facebook/ Sorin Manda

România înregistrează o creștere fără precedent în transporturile aeriene, cu investiții majore în infrastructură, în extinderea și modernizarea capacităților aeroportuare. Cel mai recent exemplu este inaugurarea chiar astăzi a unui terminal ultramodern la Aeroportul Internațional din Craiova. Cu acest prilej, lideri ai industriei, factori de decizie, specialiști, investitori și instituții analizează la Craiova potențialul transporturilor aeriene din România, în cadrul unei conferințe marca Income Magazine Corporate organizate de Antena 3 CNN. Tema dezbaterilor este sugestivă - „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene”.

Prezent la eveniment, Bogdan Mândrescu, președintele Asociației Aeroporturilor din România și director general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a subliniat că piața transportului aerian se află pe un trend ascendent, care va continua și în perioada următoare.

„Există un trend ascendent care se va menține. După 2019–2020 și criza COVID, prin care am trecut cu toții cu greu, populația începe să-și revină și simte nevoia să circule cât mai rapid dintr-un punct în altul. Investițiile trebuie menținute și continuate în infrastructura aeroportuară, chiar dacă nu mai există un program de finanțare dedicat, iar Uniunea Europeană nu mai alocă fonduri pentru acest domeniu, considerând că este o industrie care se poate autosusține. Sunt aeroporturi în țară care demonstrează deja acest lucru”, a declarat Bogdan Mândrescu.

Întrebat când va fi realizat un nou terminal la Aeroportul Internațional Henri Coandă, acesta a explicat că proiectul se află într-o etapă incipientă, dar clar definită.

„În momentul de față, este în derulare licitația pentru studiul de fezabilitate și proiectare a unui nou terminal la Otopeni, urmând să fie desemnat câștigătorul. Durata estimată pentru realizarea studiului de fezabilitate și a proiectării este de aproximativ doi ani, însă sper ca cei care vor câștiga licitația să poată face acest lucru cât mi rapid. De asemenea, vreau să subliniez că vom avea un terminal nou și la Băneasa, nu doar la Otopeni”, a adăugat el.

Referindu-se la investiția de la Craiova, Bogdan Mândrescu a evidențiat amploarea proiectului, atât din punct de vedere al dimensiunii, cât și al valorii financiare.

„Din punct de vedere al suprafeței, Aeroportul din Craiova este cel mai mare aeroport regional după Aeroportul Henri Coandă. Vorbim despre o investiție care depășește 100 de milioane de euro din fonduri europene, iar valoarea totală ajunge la aproximativ 140 de milioane de euro”, a concluzionat președintele Asociației Aeroporturilor din România.