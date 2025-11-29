Cum arată Aeroportul Internațional Craiova, transformat radical. Noul terminal va fi inaugurat în data de 19 decembrie

3 minute de citit Publicat la 00:03 29 Noi 2025 Modificat la 00:04 29 Noi 2025

Noul terminal, care urmează să fie deschis oficial în data de 19 decembrie, este deja în faza de recepție / sursă foto: Facebook - Ciprian Șerban

Lucrările de extindere a Aeroportului Internațional Craiova au fost finalizate, iar noul terminal va fi inaugurat în data de 19 decembrie. Directorul general Sorin Manda a explicat, într-un interviu pentru Antena 3 CNN, etapele proiectului, dificultățile întâmpinate și planurile de creștere a traficului de pasageri.

Noul terminal, care urmează să fie deschis oficial în data de 19 decembrie, este deja în faza de recepție.

Potrivit lui Sorin Manda, proiectul marchează o transformare radicală aeroportului.

„Cel mai mare aeroport regional din România din punct de vedere al construcției terminalului. Da, 18 decembrie este data la care ne dorim să facem inaugurarea. Lucrările sunt gata. A început deja recepția și suntem în pași foarte repezi să mutăm tot ceea ce este în vechiul terminal, să oferim o altă experiență pasagerilor noștri.

Acum 11 ani, toată partea asta era o livadă de cireși și o fostă unitate militară. Era un paradis al oamenilor pentru cei din Craiova, care își amintesc, un paradis al oamenilor fără adăpost”, a declarat Sorin Manda, directorul general al Aeroportului Craiova.

„Proiectul a fost respins de vreo 17 ori”

În continuare, acesta a vorbit despre obstacolele birocratice majore întâmpinate în ultimii ani.

„Au fost ani grei. Istoria lui e în felul următor. În anul 2014 a început exercițiul financiar și de atunci până în 2020, timp de 6 ani, România n-a făcut nimic.

De la sfârșitul anului 2019, noi am început să facem studiul de fezabilitate, proiectul, toate studiile care stau în spatele unui asemenea proiect și am ajuns la un aeroport de 4 milioane de pasageri. Așa a fost gândit inițial.

Am depus acest proiect la minister, ne-a fost respins de vreo 17 ori în perioada lui 2021, atunci când era domnul Drulă ministru.

În final, a ieșit un aeroport care este gândit la 2 milioane de pasageri cu 3 burdufe versus de 5, cum plecasem inițial cu 10 porți, față de 14, cât plecasem cu 5 poziții de parcare pentru avioane, față de 9 cât plecasem inițial.

Și de atunci am început să construim. Avem mai puțin de 3 ani de zile de când s-a dat ordinul de începere a construcției pe întregul proiect, care, pe lângă acest terminal, așa cum spuneam și anterior, sunt alte 20 de obiective și clădiri și lucrări de infrastructură care însumează un milion de metri pătrați”, a mai declarat Sorin Manda.

Potrivit acestuia, obiectivul principal în următorii ani este creșterea numărului de pasageri.

„Noi avem 600.000 de pasageri anul acesta. Anul viitor vom ajunge la un milion de pasageri. Noi zicem că undeva în 2032-2033 vom atinge acest prag de 2 milioane de pasageri, asta dacă anul viitor, în 2026, avem un milion de pasageri.

Cred că avem cea mai mare arie de captare și vorbim pe lângă cele 5 județe ale Olteniei tradiționale, vorbim și de partea de Teleorman, care e aproape de noi.

Odată cu noul drum expres către Pitești, pentru cei din județul Argeș, și din municipiul Pitești e mult mai aproape Aeroportul din Craiova decât Aeroportul Otopeni, dar, în plus față de zona de România, avem și foarte mulți pasageri pe care-i atragem din nordul Bulgariei și din nord-estul Serbiei, care preferă să vină aici”, a mai completat acesta.

„Clădirea e făcută să fie admirată din orice unghi”

Proiectul nu impresionează doar prin dimensiuni, ci și prin arhitectură. Arhitectul Mircea Mihai spune că întregul concept a fost gândit pentru a crea o clădire fluidă și adaptată fluxului de mișcare specific aeroporturilor.

„Noi am încercat să creăm o clădire fluidă, care să fie admirată de mișcare. Ne-a ajutat și forma terenului, care era transonat și în felul ăsta am putut să punem în valoare cât mai bine o formă fluidă, care se amintească și de noile edificii pe care Craiova le-a conceput, cum ar fi stadionul pe care îl admiram foarte tare ca design și, ulterior, și Sala Polivalentă, care are niște curburi pe care ulterior am încercat să le replicăm cât de cât în noua noastră clădire.

Clădirea e făcută să fie admirată din orice unghi, în sensul că ea trebuie privită din mișcare, de pe Calea București, sau poate fi privită și de pe autostradă, venind înspre Craiova, din partea din spate a aeroportului.

Iar conceptul ăsta pe care am încercat să-l facem a fost în ideea de a crea o clădire cât mai emblematică, albă, care să simbolizeze formă prin lipsa ei de culoare, în sensul că materialitatea ei trebuie să fie creată din lumină și din formele pe care le le simți când parcurgi spațiul”, a declarat Mircea Mihai.

De asemenea, ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a vorbit despre lucrări în urmă cu câteva zile, precizând că „noul aeroport va oferi servicii pentru un bazin de captare de aproximativ 4,5 milioane de locuitori, atât din România, cât şi din Bulgaria sau Serbia”.