Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, cu o zi înainte de ajunul Crăciunului. Un copil de 4 ani, printre morți

Atac cu rachete și drone asupra Ucrainei. Foto: X/Volodimir Zelenski

Cel puţin trei oameni au murit după ce forţele ruse au lansat peste 650 de drone şi zeci de rachete împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei începând de luni seară şi până la primele ore ale dimineţii de marţi, într-un atac pe care premierul ucrainean Iulia Sviridenko l-a descris drept "un atac deliberat şi cinic al Rusiei în ajunul Crăciunului", informează EFE, potrivit Agerpres.

"Inamicul a folosit peste 600 de drone şi zeci de rachete. A fost un atac deliberat şi cinic al Rusiei în ajunul Crăciunului. Într-un moment în care oamenii se pregătesc de sărbători, inamicul a încercat să lase familiile ucrainene fără electricitate, fără încălzire şi fără un sentiment de securitate", a declarat ea într-un mesaj postat pe contul său de Telegram.

Sviridenko a adăugat că, imediat după bombardamentul nocturn, toate serviciile s-au coordonat pentru a elimina consecinţele atacului.

Ea a precizat că instalaţiile energetice din vestul Ucrainei au fost cele mai afectate de acest atac combinat.

"Din cauza acţiunilor inamice din întreaga ţară, au fost implementate întreruperi programate ale curentului. Acestea vor fi ridicate imediat ce situaţia din sistemul energetic se stabilizează", a declarat ea.

Sviridenko a subliniat că administraţiile militare regionale şi toate serviciile relevante lucrează deja pentru a restabili curentul cât mai repede posibil, pentru care au fost mobilizate toate resursele, a dat ea asigurări.

Premierul ucrainean a adăugat că Ministerul Energiei, în colaborare cu compania de stat Ukrenergo, va oferi actualizări privind starea actuală a sistemului energetic.

Putin încă nu poate accepta că trebuie să înceteze să mai ucidă, spune Zelenski

Since last night, Russia has been carrying out a massive attack on Ukraine – primarily targeting our energy sector and civilian infrastructure, essentially the entire infrastructure of daily life. Over 650 drones have already been launched, a significant number of them “shaheds.”… pic.twitter.com/mbmt2nFyDT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 23, 2025

În regiunea Jîtomîr, la vest de capitala Kiev, un copil de 4 ani a fost ucis când o dronă a lovit o clădire rezidenţială, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski într-o postare pe reţelele de socializare, citată de dpa.

O femeie a fost ucisă în regiunea metropolitană Kiev într-un atac cu drone ruseşti, în timp ce o altă persoană a murit în regiunea Hmelniţki (vest), a adăugat el.

Zelenski a declarat că Rusia a lansat aproximativ 650 de drone şi aproape 40 de rachete în timpul atacurilor. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat multe dintre proiectile, dar unele atacuri şi-au atins ţintele, a spus el. În cele 13 regiuni ucrainene aflate sub atacul rus, cel puţin 10 oameni au fost răniţi, între care şi copii, scrie AFP.

Preşedintele ucrainean a calificat atacurile "un semnal extrem de clar despre priorităţile Rusiei" şi a menţionat că acestea au loc înainte de Crăciun, "când oamenii vor pur şi simplu să fie alături de familiile lor, acasă şi în siguranţă".

Zelenski a avertizat că preşedintele rus Vladimir "Putin încă nu poate accepta că trebuie să înceteze să mai ucidă" oameni, în ciuda multiplelor runde diplomatice în vederea obţinerii unui armistiţiu, ceea ce înseamnă că "lumea nu face presiuni suficiente asupra Rusiei".

"Acum este momentul să răspundem. Rusia trebuie împinsă spre pace şi securitate garantată. Trebuie să ne amintim că în fiecare zi, atât în zilele lucrătoare, cât şi în zilele de sărbătoare, Ucraina apără vieţi omeneşti. Apărarea antiaeriană pentru Ucraina, finanţarea achiziţiei de arme şi furnizarea de echipamente energetice sunt procese care nu se opresc la sfârşitul săptămânii. Trebuie să rămânem dedicaţi protejării vieţii pentru a realiza în sfârşit pacea", a scris Zelenski.

În acelaşi timp, el a mulţumit tuturor celor care ajută Ucraina şi fiecărui lider şi politician "care astăzi nu va rămâne tăcut şi va condamna Rusia pentru ceea ce a făcut".

Atacul rus a obligat Ucraina să reducă puterea centralelor nucleare din ţară

Atacul intens rusesc asupra sectorului energetic al Ucrainei, al nouălea de la începutul anului, a obligat centralele nucleare din Ucraina să îşi reducă producţia, a anunţat marţi ministrul interimar al energiei, Artem Nekrasov, citat de EFE.

"Creşterea producţiei de energie a centralelor nucleare la niveluri nominale se va produce treptat, de îndată ce electricienii vor repara reţelele avariate de inamic", a declarat el în timpul unei conferinţe de presă la Ministerul Energiei, citat de agenţia de ştiri Interfax.

Nekrasov a subliniat că atacurile împotriva infrastructurii care satisface nevoile de energie electrică ale ţării şi asigură funcţionarea centralelor nucleare constituie o încălcare gravă a cerinţelor internaţionale de siguranţă nucleară şi nu ar trebui ignorate de comunitatea internaţională.