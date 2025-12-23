Scandal pe bugetul Camerei Deputaților. USR nu a votat. Năsui: Cheltuielile cu sporurile cresc cu 28% și cu deplasările exotice cu 25%

Camera Deputaților. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Bugetul Camerei Deputaților pentru anul 2026 a fost adoptat, marți. USR nu a votat bugetul și a acuzat că acesta este mai mare față de anul 2025, deși anul viitor ar trebui să fie un an al austerității. Din bugetul de 634.000.000 de lei, 49.000.000 de lei reprezintă doar pensiile speciale ale foștilor deputați.

Noul buget pentru Camera Deputaților a fost adoptat marți, în comisia de buget finanțe. Acesta este mai mare cu 12% decât bugetul pentru anul 2025. Deputatul USR, Claudiu Năsui, susține că în bugetul pentru anul viitor, cheltuielile de personal cresc cu 8%, sporurile și indemnizațiile cresc cu 28%, iar cheltuielile cu deplasările deputaților cresc cu 25%.

„Tocmai a fost votat în comisia pentru buget-finanțe-bănci viitorul buget al Camerei Deputaților. Cheltuielile de personal cresc cu 8%. Sporurile și indemnizațiile cresc cu, țineți-vă bine, 28%. Cheltuielile cu bunuri și servicii cresc cu 29%. Iar cheltuielile cu deplasări (adică turism pe banii statului în destinații exotice din toată lumea) cresc cu 25%! E clar că austeritatea nu e pentru toți. Creșterea taxelor a scăzut veniturile și a crescut prețurile pentru populație, dar la stat totul merge bine. A fost o mare greșeală creșterea taxelor. Acum statul nu mai are niciun motiv să se reformeze sau să taie vreo cheltuială semnificativă. Pentru că deodată sunt bani. Banii dumneavoastră”, susține Claudiu Năsui.

„Nu am votat astăzi bugetul Camerei Deputaților, deoarece acest buget încalcă tot ce a spus coaliția”, a scris și deputatul USR Radu Mihaiu. „Colegul meu Adrian Echert, din comisia de finanțe, a făcut calculele. Deși s-a decis în coaliție că toate instituțiile centrale scad cheltuielile cu 10% în 2026, bugetul propus astăzi la vot prevede o CREȘTERE a cheltuielilor curente cu 12,1%. Bunurile și serviciile CRESC cu 29%. Deși s-a decis în coaliție scăderea forfetarei cu 10%, sporurile și indemnizațiile CRESC cu 28,4%. Deși schema de personal de la Camera Deputaților s-a redus cu 200 de posturi, cheltuielile de personal CRESC cu 8,5%. Nu putem susține public ceva, pentru ca apoi la vot să facem fix invers! Vom solicita Guvernului să rectifice, în bugetul anului 2026, propunerea votată azi de către colegii mei de la Camera Deputaților, așa încât să fie în acord cu deciziile coaliției”, a scris Mihaiu.

Cheltuielile de personal se ridică la 405 milioane de lei, din care 404 milioane de lei pentru activitatea proprie a Camerei. Sumele acoperă plata indemnizațiilor demnitarilor, a cheltuielilor aferente deplasărilor interne și externe, precum și salariile personalului, indemnizația de hrană și voucherele de vacanță. Pentru salariații Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt prevăzute cheltuieli de personal de 1,635 milioane de lei.

Pentru bunuri și servicii sunt alocate 101,749 milioane de lei, bani destinați funcționării și întreținerii sediului Camerei Deputaților, activității legislative, cheltuielilor de protocol, deplasărilor, reparațiilor curente și altor cheltuieli prevăzute de lege. Din această sumă, 570 de mii de lei revin Institutului Român pentru Drepturile Omului.

Pentru investiții și reparații capitale sunt prevăzute 428,092 milioane de lei credite de angajament și 72,807 milioane de lei credite bugetare, fondurile fiind destinate, printre altele, lucrărilor de creștere a eficienței energetice a Palatului Parlamentului, modernizării sistemelor tehnice și achiziției de licențe software.