Dan Voiculescu: „Trăim un moment de cumpănă. Evoluțiile viitoare pot fi favorabile națiuni române sau, din contra, extrem de nocive”

1 minut de citit Publicat la 13:21 23 Dec 2025 Modificat la 13:21 23 Dec 2025

Dan Voiculescu scrie, într-o analiză publicată pe blogul personal, despre perioada mandatelor lui Traian Băsescu și compară situația de atunci cu cea din prezent. „Situația prezentă nu este deloc similară cu cea din regimul Băsescu. Însă evoluțiile viitoare pot fi favorabile națiuni române sau, din contra, extrem de nocive”, spune acesta.

„În zilele acestea se comentează despre anumite similarități între situația politică internă actuală și cea din timpul mandatelor lui Băsescu Traian.

Cred că este necesară o analiză sintetică și obiectivă pe această temă.

În regimul Băsescu, întreaga putere politică executivă, instituțiile de forță și Justiția (prin protocoalele secrete) erau controlate de un singur om.

Trăiam, de facto, într-o dictatură: o singură voință, decizii abuzive și discreționare.

Situația prezentă pare radical diferită. Inclusiv în coaliția majoritara există disensiuni structurale majore.

PSD, PNL și USR au priorități distincte, de multe ori contrare. Conflictele din interiorul Coaliției creează o presiune mult mai mare decât demersurile Opoziției.

Președintele Dan și-a început mandatul într-un context intern și international foarte tensionat. Asumând responsabilitățile constituționale, cel mai tânăr președinte al României trebuie să medieze între poli de putere multipli și să obțină un echilibru între numeroase interese divergente.

Așadar, situația prezentă nu este deloc similară cu cea din regimul Băsescu. Însă evoluțiile viitoare pot fi favorabile națiuni române sau, din contra, extrem de nocive.

Trăim un moment de cumpănă. Totul depinde astăzi atât de opțiunile principalilor actori politici, cât și de reacția societății la tensiunile economice și politice care vor marca anul 2026.

Dacă cei care își iubesc real țara reușesc să coaguleze o Forță a Binelui – fără partizanat politic, fără jocuri de culise – regimul Băsescu va rămâne o catastrofă irepetabilă în istoria României.

În caz contrar, în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, răul își va găsi noi modalități de a obține puterea discreționară și de a se manifesta abuziv împotriva democrației și a României”, scrie profesorul Dan Voiculescu.