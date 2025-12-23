Explozia din Rahova i-a speriat pe români: Cererile de verificare a instalațiilor de gaz au crescut cu 460%

După explozia din Rahova de pe 17 octombrie, zeci de blocuri din zonă au fost debranșate de la gaze și așa au fost lăsate. Foto: Agerpres

Solicitările pentru servicii de verificare a instalaţiilor de gaz au crescut de 5,6 ori (460%) pe final de an. Una dintre cele mai vizibile schimbări de comportament este creşterea accentuată a solicitărilor pentru servicii preventive, în urma exploziei produse în blocul din cartierul Rahova din București, în luna octombrie, potrivit unei analize realizate de o platformă online de servicii.

"Una dintre cele mai vizibile schimbări de comportament din 2025 a fost creşterea accentuată a solicitărilor pentru servicii preventive, în urma exploziei produse într-un bloc de locuinţe din Bucureşti, în luna octombrie. Solicitările pentru servicii de verificare a instalaţiilor de gaz au crescut de 5,6 ori (460%), iar cererea pentru instalarea detectoarelor de gaz a crescut de 8 ori (707%), comparativ cu media lunară a primelor nouă luni din an. Această creştere a evidenţiat o preocupare sporită a publicului pentru măsuri preventive şi respectarea normelor de siguranţă", se arată într-un comunicat al HomeRun, potrivit Agerpres.

În contextul în care românii acordă mai multă importanţă siguranţei locuinţei, eficienţei energetice şi confortului termic, cererea pentru servicii destinate sistemelor de încălzire a înregistrat o creştere de 28% faţă de anul anterior, evoluţie influenţată atât de factorii sezonieri, cât şi de conştientizarea riscurilor legate de siguranţă.

Mai multe servicii-cheie au înregistrat în 2025 creşteri atât ale cererii, cât şi ale preţurilor medii. Serviciile de verificare a gazelor au menţinut un nivel relativ stabil al preţului, de la 475 lei în 2024, la 500 lei în 2025, în condiţiile unei creşteri a cererii de 42%. Reparaţiile pentru centralele termice au crescut cu aproape 44% ca volum de solicitări, însoţite de o majorare de preţ de 17%, de la 283 lei la 332 lei. În acelaşi timp, serviciile de instalare a detectoarelor de gaz au înregistrat o creştere a preţului mediu de la 1.722 lei la 1.923 lei, precum şi o creştere a cererii de 41%.

"Dacă în mod tradiţional cererea pentru servicii conexe sistemelor de încălzire atingea un vârf la începutul toamnei, anul 2025 a adus o distribuţie mai echilibrată a solicitărilor. Luna octombrie a cuprins 25% din cererea anuală, urmată de noiembrie (18%) şi decembrie (15%), spre deosebire de 2024, când cererea era mult mai concentrată într-un interval mai scurt. Această evoluţie sugerează că proprietarii îşi planifică din timp instalările şi lucrările de mentenanţă, în loc să reacţioneze exclusiv atunci când scad temperaturile", se precizează în comunicat.

În ceea ce priveşte instalările, sistemele de încălzire centralizată pe gaz au dominat cererile, reprezentând aproape 72% din totalul solicitărilor pentru instalări noi de centrale termice în 2025. Soluţiile alternative, precum sistemele pe lemne şi cele pe peleţi, au reprezentat fiecare aproximativ 12% din cerere, indicând un interes constant, dar secundar, pentru opţiuni fără gaz.