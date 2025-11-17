Revolta oamenilor din blocul explodat în Rahova: "Avem impresia că ne-au abandonat toţi. Nu mai avem nicio speranţă"

Locatarii acuză Guvernul că i-au abandonat şi spun că "nu mai avem nicio speranţă". Foto: Agerpres

Locatarii blocului care a explodat exact acum o lună, pe 17 octombrie, spun că nu mai au nicio speranţă și că au fost „abandonați" de autorități. Oamenii au povestit, în direct la Sinteza Zilei, drama prin care trec. Acești acuză că nici până în prezent Guvernul nu le-a decontat chiriile. Mai mult, banii care ar fi fost strânşi din donaţii de ONG-uri şi parohii nu au ajuns și la ei.

La o lună după explozia devastatoare din Rahova, în care 3 oameni au murit, revolta oamenilor continuă. Locatarii acuză Guvernul că i-a abandonat şi spun că "nu mai avem nicio speranţă".

"Simt că nu au suflet pentru noi, nu îi interesează de noi. Nimeni nu spune nimic, nu ne bagă în seamă", a spus o locatară, la emisiunea Sinteza Zilei.

"Suntem ai nimănui. Nimeni nu ne ajută cu nimic. Stăm, nu putem intra în case. Ne-au dat o chirie pe 1 an, după ce facem? Dacă după o lună de zile ne-au uitat, ce se va întâmpla peste două luni, trei luni? Nu fac nimic pentru noi, absolut nimic", a subliniat administratoarea blocului.

Ba mai mult, oamenii încă aşteaptă banii strânşi din donaţiile pe care ONG-urile şi parohiile le-au adunat.

"Am înţeles că s-au strâns nişte bani, au donat oamenii, parohiile au strâns şi ele bani. Nu a ajuns nimic la noi", a adăugat ea.

Culmea este că, nici până în ziua de azi, cei care s-au mutat în chirie nu au primit decontările promise.

"S-a promis că de mâine vor începe să deconteze. Am fost printre primii care am luat cu chirie, pentru copilul meu, pentru că dă BAC-ul şi are nevoie de continuitate. Când a fost şedinţa la primărie, a doua zi după incident, mi s-a spus că avem variante: ori ne căutam noi şi ne decontează primăria, condiţia fiind să fie contractul valid şi înregistrat la ANAF, sau prin habitat, însă e de durată. Eu m-am dus şi am căutat (N.r. - chirie) pentru copil, ca să nu îl traumatizez mai mult faţă de ziua în care se afla în apartament când a explodat. Pe 21 am semnat contractul şi pe 22 am trimis exact ce ni s-a cerut. Am fost fizic, am completat cererea, am spus că am găsit şi mi-au spus că îmi decontează tot, aşa că am semnat. Am depus documentele pe 22, am venit să mă asigur şi au spus că «trebuie să mergem pentru cererile de decont». M-am dus, am făcut cererea, am trecut toată suma, garanţie, tot. Am refăcut cererea de decont de 5 ori pentru luna octombrie, dar nu am primit nimic. Am făcut şi pentru luna noiembrie, că am apucat să plătesc, şi nici pentru asta nu am primit niciun răspuns dacă este ok. După ce am stabilit că vin la dumneavoastră în emisiune, fix la ora 16:05 primesc un telefon să-mi spună că de mâine se dau banii dar eu nu am completat corect şi îmi spunea: trebuie să spuneţi în cerere «conform contractului numărul (N.r. - numărul de contract), din data de»", a mărturisit o altă locatară.

Ministerul Dezvoltării anunţa că sprijină financiar reconstruirea blocului de pe Calea Rahovei din Bucureşti,, fiind iniţiat un proiect care permite modificarea cadrului legislativ pentru finanţarea lucrărilor de demolare şi de realizare a unei construcţii noi. Tot el spunea atunci că noile apartamente construite vor fi date cu chirie chiar foştilor proprietari, provocând astfel indignarea oamenilor.

"Locuinţele nou realizate se vor atribui cu chirie foştilor proprietari, la solicitarea acestora, pe întreaga durată a vieţii acestora, precum şi pe o perioadă de maximum 20 de ani pentru moştenitorii minori ai acestora, cu posibilitate de vânzare dacă foştii proprietari solicită", spunea atunci el.

Pe 31 octombrie au fost făcute primele arestări preventive după explozia blocului. Un angajat al Distrigaz și doi tehnicieni ai firmei fantomă care trebuiau să prevină tragedia vor sta cel puțin o lună după gratii. În fața instanței, aceștia au încercat să-i înduplece pe judecători, s-au scuzat și au susținut că, de fapt, în bloc nu mirosea a gaz, ci a fum.