Explozie puternică într-un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, două etaje au fost distruse. Sunt doi morți și patru răniți

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

O explozie a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, informează Antena 3 CNN. Din primele informații sunt doi morți și patru răniți.

UPDATE 10:06. „Suntem la fața locului, e un eveniment nefericit, înțeleg că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze, echipajele sunt mobilizate, caută atât răniți și orice persoană poate fi ajutată, din păcate înțeleg că există decese, nu vă pot da detalii. La nivelul liceului nu există victime.

Eu sunt la fața locului, nu simt miros de gaze, dar vă pot spune că a fost o acumulare de gaze și o explozie. Important nu e de ce s-a întâmplat ci cum salvăm pe toată lumea.

Din informațiile mele nu știu să fie cineva afectat în afara blocului, dacă e cineva, e deja în mâinile echipajelor de salvare.

Momentan, prioritatea e să ne asigurăm că nu mai se întâmplă vreo nenorocire”, a declarat prefectul Capitalei într-o intervenție la Antena 3 CNN.

UPDATE. 10:00. „Este o explozie de gaz cu impact serios pe structurile bloculului și blocurilor din jur. Colegii miau spus de 11 persoane rănite. E plan roșu activat, echipe de căutare-salvare mobilizate inclusiv cea de la Ciolpani și echipele la fața locului. Sunt la fața locului și inspectorul șef și medicul șef de la SMURD. Știm de două persoane, dar situația e în dinamică, se va comunica”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat, la Antena 3 CNN, despre explozia din blocul de pe Calea Rahovei.

UPDATE Au fost identificate 2 persoane decedate și alte 4 rănite. Continuă acțiunile de căutare-salvare.

Potrivit ISU, au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături.

UPDATE 9.50 Elevii și profesorii de la Liceul Bolintineanu, care este în apropiere sunt acum evacuați, la recomandarea ISU. Părinții au fost chemați să ia copiii acasă. Din primele informații, nu sunt victime în rândul elevilor sau profesorilor.

UPDATE 9.45 Ar fi 11 victime, în urma exploziei. Nu s-a vorbit până acum despre persoane decedate.

Mai multe echipaje de ambulanţă şi pompieri s-au deplasat la faţa locului.

Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5.

S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție.

