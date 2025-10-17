Surse: Poliția anchetează varianta că cineva din bloc ar fi dat drumul la gaze. ANRE: Sigiliul a fost rupt

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

În acest moment, potrivit surselor Antena 3 CNN, anchetatorii au două piste de anchetă în lucru în ceea ce privește cauzele exploziei din blocul din București. O ipoteză urmărită polițiști este că un locatar din bloc ar fi dat drumul la instalația generală de gaze fără să aibă acest drept, după ce alimentarea a fost oprită de Distrigaz. Potrivit ANRE, o echipă a Distrigaz a constatat vineri dimineață, în jurul orei 09.30, că sigiliul instalat cu o zi înainte la alimentarea cu gaze a fost rupt. De asemenea, Distrigaz a transmis că la momentul exploziei o echipă era la zece minute distanță de bloc.

Panoul de control al instalației de gaze a blocului se află într-o nișă, la parter, unde poate umbla oricine.

Un locatar ar fi dat drumul la alimentarea cu gaz

Potrivit informațiilor Antena 3 CNN, o echipă Distrigaz a fost joi la bloc, a oprit alimentarea și a pus sigiliu peste panou. Polițiștii au informații potrivit cărora cineva din bloc a rupt acest sigiliu și a dat drumul la gaz.

Deocamdată este o ipoteză, dar din încrucișarea informațiilor de la MAI, Poliție și IGSU este una din pistele anchetate acum.

Ancheta este una extrem de dificilă. Anchetatorii trebuie să recupereze imagini de pe camerele de supraveghere, dacă ele există, având în vedere că este vorba de un bloc vechi și apoi să stabilească cine a umblat fără autorizație la instalația de gaze.

O a doua pistă de anchetă vizează neglijență în serviciu din partea echipei de la Distrigaz. Reporterii Antena 3 CNN au stat de vorbă cu locatari din bloc, care au spus că au făcut mai multe sesizări la Distrigaz în legătură cu mirosul de gaz.

„Ieri dimineață era gaz pe hol. Au făcut sesizare, au venit de la Distrigaz să verifice, după-amiază au spus că au rezolvat ceva, o fisură la conducta de gaze, azi dimineață când am plecat la serviciu, pe hol era același miros de gaz. Într-o jumătate de oră deja s-a produs explozia. Nu eram acasă eu. Rămăsese soția. Noi suntem pe același palier pe care a fost explozia. Este în regulă, dar apartamentul e distrus”, a spus un locatar.

Inițial, au acuzat oamenii, echipa care a venit la fața locului a ridicat din umeri. Aceștia s-au întors ulterior și au închis alimentarea. Astfel, oamenii legii iau în considerare și faptul că persoana din bloc care a pornit gazul ar fi avut acceptul Distrigaz sau al unei alte firme autorizate.

ANRE: Distrigaz a constatat vineri dimineață că sigiliul era rupt

La rândul său, Distrigaz a transmis că cineva a rupt sigiliul joi seară după ce a plecat echipa. Locatarii au sunat din nou în această dimineață și s-au plâns de mirosul de gaze, iar la momentul exploziei, o echipă de la Distrigaz era la zece minute distanță de bloc.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a transmis că, potrivit operatorului de distribuție:

în data 16 octombrie, în urma unei sesizari, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă;

în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizari, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt;

ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30;

⁠la scurt timp după această constatare a avut loc explozia;

De asemenea, președintele ANRE a transmis că a dispus un control la Distrigaz Sud Rețele „pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum.”

Anterior, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că explozia din blocul din București s-a produs cel mai probabil ca urmare a acumulării de gaze. Secretarul de stat a confirmat spusele locatarilor: echipele de la gaze au fost joi la bloc și au oprit alimentarea, după ce au existat sesizări privind mirosul puternic de gaze din clădire. Întrebat cum a fost posibilă explozia, Raed Arafat a spus că „probabil” cineva a deschis gazul.