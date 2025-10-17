Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin

"Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit şi a căzut jos, doamne", se poate auzi în videoclip. Foto: Captură Antena 3 CNN

Apar noi imagini terifiante după explozia de pe Calea Rahovei din Bucureşti. Un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei, oprindu-se într-un bloc vecin. Până acum, au fost confirmaţi trei morţi şi 13 răniţi. Atenție, urmează informații şi imagini care vă pot afecta emoțional.

Un videoclip postat pe Facebook după explozia de pe Calea Rahovei arată cum un bărbat ar fi fost aruncat de suflul exploziei într-un bloc vecin.

"Deci l-a aruncat din blocul celălalt până aici și aici a fost impactul, aici s-a lovit şi a căzut jos, doamne", se poate auzi în videoclip.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar structura este extrem de afectată, arată imaginile filmate la fața locului. Din primele informații, sunt trei morți, printre care o femeie gravidă, care a fost găsită sub o placă de beton.

De asemenea, sunt 13 persoane rănite, care au fost duse la spital. Doi răniți sunt în stare gravă, printre care o fată care a căzut de la etajul 7 la etajul 5 în momentul exploziei. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere.

O femeie a descris, îngrozită, prin ce a trecut. Explozia a fost atât de puternică încât ușa de la intrare s-a desprins și a zburat peste ea și nepoții ei în apartament. Stelian Bujduveanu a transmis, la Antena 3 CNN, că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.

Elevii și profesorii din Liceul Teoretic "Dimitrie Bolintineanu", aflat în proximitatea locului producerii exploziei din cartierul Rahova, au fost evacuați, vineri. Imaginile primite de Antena 3 CNN arată că există pagube materiale în unele săli de clasă, ca urmare a deflagrației.

"Școala de lângă va intra săptămâna viitoare 100% în online, pentru a asigura siguranța copiilor", a anunțat primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone.

Raed Arafat a declarat că explozia din blocul din București s-a produs cel mai probabil ca urmare a acumulării de gaze. Secretarul de stat a confirmat spusele locatarilor: echipele de la gaze au fost joi la bloc și au oprit alimentarea, după ce au existat sesizări privind mirosul puternic de gaze din clădire. Întrebat cum a fost posibilă explozia, Raed Arafat a spus că "probabil" cineva a deschis gazul.