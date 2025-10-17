Raed Arafat: „Avem informații că a fost închis gazul. Dacă era închis, înseamnă că cineva l-a deschis”

Explozie la un bloc de pe Calea Rahovei, în Bucureşti, lângă liceul Dimitrie Bolintineanu. Sursa foto: capturi video

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat că explozia din blocul din București s-a produs cel mai probabil ca urmare a acumulării de gaze. Secretarul de stat a confirmat spusele locatarilor: echipele de la gaze au fost joi la bloc și au oprit alimentarea, după ce au existat sesizări privind mirosul puternic de gaze din clădire. Întrebat cum a fost posibilă explozia, Raed Arafat a spus că „probabil” cineva a deschis gazul.

Cel puțin trei oameni au murit și 13 persoane au ajuns în spital, după o explozie puternică a avut loc într-un bloc din București. Întrebat despre cauza incendiului, Raed Arafat, care s-a aflat la fața locului vineri dimineață, a spus că „cel mai probabil” a fost o acumulare de gaze.

„Cel mai probabil cauza este gazul. Asta e cert. Aproape nu putem să spunem că e altceva. Dar ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, sunt multe aspecte care se discută, aici rămâne să vină specialiștii în domeniu să spună exact ce a fost acolo și cum s-a întâmplat”, a spus secretarul de stat.

Mai mulți locatari au declarat pentru Antena 3 CNN că gazele au fost oprite de ieri în bloc, după ce au făcut sesizări din cauza mirosului puternic.

„Avem această informație că au fost echipe de la gaz aici și că gazul a fost oprit. Ce s-a întâmplat mai departe asta urmează să declare cei de la gaz, dacă au făcut verificările”, a spus șeful DSU.

Întrebat atunci cum a fost posibilă explozia, dacă alimentarea a fost oprită, Raed Arafat a răspuns: „Dacă a fost oprit gazul, probabil că cineva l-a deschis. Asta urmează să vedem.”

Raed Arafat a mai spus că există riscul ca blocul să se prăbușească, iar în acest moment salvatorii caută supraviețuitori sub dărâmături.

Ipoteza unei acumulări de gaze a fost confirmată și de prefectul Bucureștiului. „Eu sunt la fața locului, nu simt miros de gaze, dar este destul de clar că aceasta este cauza. A fost o acumulare de gaze în urma căreia s-a produs o explozie. La cum arată este destul de clar”, a spus Andrei Nistor.