Clipe de groază în blocul unde 2 etaje au explodat. Vecinii descriu momente teribile: „Ușa ne-a venit în cap. S-a simțit miros de gaz”

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Foto: Antena 3 CNN

Au fost clipe de groază și de haos în blocul din Calea Rahovei din București, unde s-a produs o explozie puternică la etajul cinci. Mulți oameni au reușit să iasă pe cont propriu din clădire și s-au reunit în lacrimi cu familiile lor. O femeie a descris, îngrozită, prin ce a trecut. Explozia a fost atât de puternică încât ușa de la intrare s-a desprins și a zburat peste ea și nepoții ei în apartament. Aceasta a spus că de ieri se simțea miros de gaze puternic în zonă și că au fost oprite gazele și joi și vineri.

Însoțită de nepoți și de fiu, o femeie care locuia la etajul patru al blocului unde a avut loc explozia a povestit, speriată, prin ce coșmar a trecut.

„Nu știu unde a explodat”, a spus ea reporterului Antena 3 CNN.

A auzit o „bubuitură”, apoi... „ușa de la intrare ne-a venit în cap”.

„Geamurile de la balcon sparte. Dezastru. Am ieșit singură cu copiii”, a spus ea.

Reporterul Antena 3 CNN Ana Ciuvică a relatat că la fața locului se simte un miros puternic de gaze. Întrebată dacă se simțea de mai mult timp, femeia a spus că de joi, iar gazele au fost oprite în tot blocul.

„Ieri s-a simțit miros de gaze. Toată ziua am avut gazele oprite. Și azi erau oprite. Asta este...”, a spus ea.

O altă femeie, locatară în blocul de vis-a-vis, a spus că au mai fost scurgeri de gaze în bloc și că chiar și după ce au fost oprite gazele joi în bloc mirosea în continuare foarte puternic.

„Eu am dus copilul la școală. Am venit acasă, fetița nu am putut să o duc acasă pentru că e răcită. Dintr-o dată am auzit o bubuitură, m-am speriat foarte rău, m-am panicat, mami, mami ce se întâmplă. Am ieșit afară, am văzut ce se întâmplă, vă dați seama din cauza gazelor. S-au mai întâmplat scurgeri. Au venit ieri cei de la gaze, au dat din umeri că nu e nimic, s-a închis gazele și azi noapte iar tot așa un miros îngrozitor de gaze pe scară. M-am speriat îngrozitor, am luat fetița, am ieșit. Mi-e foarte frică”, a povestit ea.

O explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, într-un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu. Din primele informații sunt doi morți și patru răniți.