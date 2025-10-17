Raed Arafat: "E posibil să mai găsim persoane sub dărămături. Au fost aduși câini de căutare"

Șeful DSU, care s-a deplasat la blocul în care a avut loc explozia şi unde au murit 3 oameni, a precizat că operațiunea de căutare a eventualelor victime este în plină desfăşurare. Autoritățile au adus şi câinii de căutare. În continuare, accesul în bloc şi în zona din imediata apropiere a tragediei, rămâne interzisă.

"A fost o explozie serioasă, care a afectat o parte din bloc. Una din faţade a fost afectată semnificativ, cu răniţi, cu persoane care au fost duse la spital. Au fost mobilizate forțele la nivelul Bucureștiului pe linia incendii, căutare, salvare. Planul Roşu a fost activat, forțele vendind de la Pomoieri, SMURD şi de la Ambulanţă. A fost mobilizat, de către Inspectoratul General, unitatea specială de căutare-salvare, care răspunde de situațiile de cutremur.

Este în desfăşurare o operaţiune de căutare, să nu fie cineva sub dărămăturile din etaje. Cei de la Institutul de Stat în Construcţii, care au venit aici, au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps. Prin urmare, este evacuat total de Pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau limitat accesul pe strada respectivă şi oamenii ies din blocurile cellelate pe ușile alternative.

Zona rămâne închisă până se ia decizia finală. Nu se poate intra în bloc, nu se va putea intra să se recupereze materiale, acte, documente, fiind consideat foarte periculos. Doar operațiunea de căutare continuă în blocul respectiv.

Rugămintea mea către populaţie este să nu riscaţi să intraţi în boc, este o zonă cu risc! Operațiunile de căutare sunt periculoase, zona este închisă. Echipele medicale au fost retrase. Va rămâne aici strictul necesar.

Sunt câteva zeci de salvatori în bloc. Au fost aduşi şi câinii de căutare", a spus Raed Arafat.

Trei morţi şi 13 răniţi

Din primele informații, sunt trei morți și 13 răniți, care sunt duși la spital. Doi răniți sunt în stare gravă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu.

Explozia a afectat și blocul din imediata apropiere. O dronă a fost trimisă în zonă pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost adus un câine de căutare.