Colindele au răsunat din nou la Mănăstirea Moldovița. Fundația Dan Voiculescu aduce bucurie copiilor din nordul Moldovei

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României a adus bucuria Crăciunului copiilor din nordul Moldovei.

Sub zidurile vechii Mănăstiri Moldovița, glasurile copiilor au readus atmosfera autentică a Crăciunului. Pentru al șaselea an consecutiv, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a organizat ediția a VI-a a „Chindiilor culturale”, eveniment dedicat tradiției, educației și valorilor spirituale.

Anul acesta, manifestarea intitulată „Colinde și daruri pentru Prunc, pe genunchii Maicii Domnului” a fost dedicată profesoarei Daniela Ceredeev, laureată a campaniei „Liga Profesorilor Excepționali” 2024, recunoscută pentru contribuția sa la păstrarea identității românești prin educație.

„E important să-i expunem pe copii la monumente, cum este Mănăstirea Moldovița, la valorile promovate de biserică, de școală, de familie deopotrivă”, a spus profesoara Ceredeev, subliniind importanța legăturii dintre educație și tradiție.

Evenimentul a reunit coruri și ansambluri de copii din mai multe localități din nordul Moldovei, care au colindat sub îndrumarea stareței mănăstirii, stavrofora Ecaterina. „Ne-am dorit foarte mult ca printre participanți să fie și coruri de copii, deoarece din glasurile lor cristaline sună altfel colindul”, a explicat aceasta.

Colindele au răsunat în biserica pictată acum aproape cinci secole, iar copiii au transmis emoția unei sărbători care continuă să unească generațiile. Atmosfera de rugăciune și cântec a fost completată de darurile aduse de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României, un gest care, an de an, transformă bucuria colindului într-o lecție despre generozitate și comunitate.

Mănăstirea Moldovița, monument UNESCO din 1993, rămâne unul dintre cele mai valoroase lăcașuri de cult din nordul Moldovei. Ctitorită în 1532 de domnitorul Petru Rareș, fiul lui Ștefan cel Mare, este renumită pentru frescele exterioare în nuanțe de galben-auriu și pentru scena „Asediul Constantinopolului”, considerată o capodoperă a artei bizantine.

Evenimentul de la Moldovița s-a desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, și a adus împreună peste o sută de copii și profesori. Glasurile lor au făcut ca rugăciunea, colindul și tradiția să se împletească într-un mesaj comun: speranța și credința pot rămâne vii doar prin educație și prin gesturile care le transmit mai departe.