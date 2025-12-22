Fuego a adus spiritul Crăciunului pe scena de la Romexpo, într-un concert la "Crăciunul Nordului"

Foto: Captură Antena 3 CNN

Spațiul de la Romexpo s-a transformat într-un veritabil sat de iarnă, cu lumini de sărbptoare, ateliere pentru copii şi recitaluri live. Fuego a susţinut un concert vineri seară, care a fost atracţia serii, iar colindele sale şi melodiile populare au impresionat, din nou, vizitatorii.

Fuego a încântat audiența de la Romexpo. Cei prezenți au cântat împreună cu artistul și s-au bucurat de atmosfera de sărbătoare.

"Am venit pentru Fuego, în special, și pentru decorațiunile de Crăciun. Este prima dată când îl văd live și mi se pare că reprezintă simbolul Crăciunului, cel puțin pentru mine", a spus o femeie.

"Am venit să-l vedem pe Fuego. Este cântărețul preferat al bunicii și am văzut pe social media că vine și am zis: hai să facem un cadou frumos de Crăciun", a spus un băiat, alături de bunica lui.

"Este o bucurie când vezi că oamenii te iubesc și asta înseamnă că munca mea de 33 de ani nu este în zadar și că mesajele pe care le transmit, cântecele mele simple și versurile simple ajung la sufletul lor. Iar asta este, pentru mine, împlinirea vieții mele", a mărturisit artistul.

Spectacolul a avut loc în cadrul evenimentului "Crăciunul Nordului", care a transformat spațiul de la Romexpo într-un tărâm magic.



marius chină, organizator Craciunul Nordului

"Cred că cele mai importante atracții unice pentru târgurile din București sunt Traseul Spiridușilor și patinoarul acoperit cu Moșul. Avem un Moș tare bun anul acesta, un Moș care desenează pentru copii și stă de vorbă cu ei", a spus şi Marius Chină, organizatorul Crăciunului Nordului.

Concertul face parte din seria de recitaluri live organizate în fiecare seară până pe 23 decembrie, când vor urca pe scenă și alți artiști de top.