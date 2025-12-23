Rusia a lovit din nou cu drone la granița României. Oamenii din Tulcea şi Galaţi au fost avertizaţi prin mesaj Ro-Alert

Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de luni spre marţi, fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din Tulcea şi Galaţi, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN), conform Agerpres. În urma noilor bombardamentelor Rusiei, pe teritoriul Ucrainei s-au înregistrat mai multe explozii.
Potrivit unui comunicat transmis, marţi, către Agerpres, la ora 01:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia, iar la ora 01:26 populaţia din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi a fost avertizată prin RO-ALERT.
"Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcţia portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei", precizează sursa citată, care adaugă că nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02:15.