Rusia a lovit din nou cu drone la granița României. Oamenii din Tulcea şi Galaţi au fost avertizaţi prin mesaj Ro-Alert

FOTO Getty Images

Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de luni spre marţi, fiind transmis şi un mesaj RO-ALERT pentru populaţia din Tulcea şi Galaţi, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN), conform Agerpres. În urma noilor bombardamentelor Rusiei, pe teritoriul Ucrainei s-au înregistrat mai multe explozii.

Potrivit unui comunicat transmis, marţi, către Agerpres, la ora 01:10, sistemele radar ale MApN au detectat două ţinte aeriene în spaţiul ucrainean, în evoluţie pe direcţia Reni şi Chilia, iar la ora 01:26 populaţia din nordul judeţului Tulcea şi sud-estul judeţului Galaţi a fost avertizată prin RO-ALERT.

"Radarele au detectat un alt grup de drone deplasându-se în direcţia portului Reni, raportându-se la scurt timp explozii pe teritoriul Ucrainei", precizează sursa citată, care adaugă că nu au fost semnalate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional, iar starea de alertă s-a ridicat la ora 02:15.