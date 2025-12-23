Metroul de la Cluj va fi gata în 2031. Emil Boc: ”Important e să ştie clujenii că lucrările merg, nu sunt oprite”

Metroul din Cluj-Napoca este prima linie de metrou din afara Bucureștiului și cel mai mare proiect de infrastructură de transport contractat până acum. Foto: Simulare/Facebook/Emil Boc

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a dat asigurări, marţi, în şedinţa Consiliului Local, că proiectul metroului din oraş continuă şi că lucrările nu sunt oprite, iar termenul de finalizare rămâne neschimbat.



El a precizat că finanţarea metroului nu se va mai face prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), ci prin fonduri europene de coeziune.



"Important e să ştie clujenii că lucrările merg, nu sunt oprite, sunt în derulare la metrou. Termenul maximal de finalizare, 2031, nu a fost schimbat", a spus primarul Emil Boc, citat de Agerpres.



De altfel, în şedinţa Consiliului Local Cluj-Napoca de marţi, consilierii municipali au aprobat Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru metroul clujean, cu 23 de voturi 'pentru' şi trei abţineri.



Costurile estimative pentru realizarea metroului clujean se ridică la 1,8 - 2 miliarde de euro, iar termenul pentru finalizarea proiectului este anul 2031.

Luni, 11 august 2025, au început lucrările de forare în subteran a celor două tuneluri pentru metroul din Cluj. Primarul Emil Boc a mers pe șantier și a anunțat că peste 150 de proiectanți și ingineri sunt implicați în această etapă tehnică și că a fost nevoie de 40 de avize diferite.