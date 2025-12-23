Accident grav pe autostrada A1: Impact puternic între două microbuze. A fost activat Planul Roșu de Intervenție

Poliţiştii au deschis o anchetă ca să afle cauzele exacte ale accidentului. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Un accident grav a avut loc marţi dimineaţa pe autostrada A1, unde două microbuze de transport persoane s-au ciocnit. Patru dintre cele 12 victime aflate în vehicule au ajuns la spital cu diverse traumatisme, potrivit Agerpres. În urma incidentului rutier, autorităţile au activat Planul Roșu de Intervenție. Ambii şoferi sunt cetăţeni străini.

Accidentul a avut loc între două microbuze de transport persoane ce se deplasau pe sensul Deva-Sibiu. Conform primelor informaţii, șoferul unui ansamblu rutier format dintr-un microbuz care tracta o remorcă nu a păstrat distanța de siguranță în mers și a intrat în coliziune cu un alt ansamblu rutier, format dintr-un microbuz care tracta o remorcă.

În incidentul rutier au fost implicate 12 persoane, printre care şi 4 minori. Patru persoane au fost transportate marţi dimineaţa la spital cu diverse traumatisme, fiind rănite într-un accident rutier în care a fost implicat un microbuz pe autostrada A1, în zona oraşului Sălişte, a anunţat purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Sibiu, Raluca Marcu.

Potrivit acesteia, este vorba despre un minor în vârstă de 7 ani, care a suferit un traumatism cranian, fiind preluat de un echipaj SMURD; o fetiţă în vârstă de 9 ani care a suferit un traumatism cranian - preluată de un echipaj SMURD cu medic; un bărbat în vârstă de 30 care a suferit un traumatism cranian şi un traumatism la picior - preluat de un echipaj SMURD; o femeie în vârstă de 28 de ani cu un traumatism cranian - preluată de un echipaj SMURD.



"Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că, șoferul unui ansamblu rutier format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, un cetățean străin în vârstă de 39 de ani, nu a păstrat distanța de siguranță în mers și a intrat în coliziune cu un alt ansamblu rutier, format dintr-un microbuz care tracta o remorcă, condus în fața sa de un alt cetățean străin, în vârstă de 47 de ani.

Ambele microbuze sunt destinate transportului de persoane, se deplasau pe sensul Deva–Sibiu, fiecare având pe remorca tractată câte un autovehicul. În primul microbuz se aflau 8 pasageri, iar cel de-al doilea transporta 2 pasageri", au informat reprezentanții IPJ Sibiu.

Traficul rutier este restricţionat pe banda 2 de pe A1, la km 266, în afara localităţii Sălişte, pe sensul de mers Deva - Sibiu, din cauza accidentului rutier, potrivit Poliţiei.