Prefectul Capitalei, la locul exploziei din Rahova: „A fost o acumulare de gaze. La cum arată, este destul de clar”

Explozie devastatoare într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Prefectul Capitalei se află deja la locul exploziei din cartierul Rahova, acolo unde mai multe etaje ale unui bloc au fost distruse. Sunt cel puțin doi morți și nouă răniți. Pagube materiale au fost și la Liceul Bolintineau din apropiere, iar elevii și profesorii au fost evacuați. Andrei Nistor a dat detalii despre posibila cauză a nenorocirii.

„Suntem la fața locului, e un eveniment nefericit, înțeleg că a fost o explozie în urma unei acumulări de gaze. Echipajele sunt mobilizate, caută atât răniți și orice persoană poate fi ajutată, din păcate înțeleg că există decese, nu vă pot da detalii. La nivelul liceului nu există victime.

Eu sunt la fața locului, nu simt miros de gaze, dar este destul de clar că aceasta este cauza. A fost o acumulare de gaze în urma căreia s-a produs o explozie. La cum arată este destul de clar. Important nu e de ce s-a întâmplat ci cum salvăm pe toată lumea.

Nu știu să fie cineva afectat în afara blocului. Este posibil. Dacă a fost afectat, este deja în mâinile celor de la salvare.

Momentan, prioritatea e să ne asigurăm că nu mai se întâmplă vreo nenorocire.”, a spus Andrei Nistor, la Antena 3 CNN.