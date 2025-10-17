Primele imagini cu liceul afectat de explozia din București: Elevii și profesorii au fost evacuați, câțiva copii au fost răniți

3 minute de citit Publicat la 10:39 17 Oct 2025 Modificat la 10:52 17 Oct 2025

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat lângă locul producerii exploziei din cartierul Rahova, 17 octombrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Elevii și profesorii din Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în proximitatea locului producerii exploziei din cartierul Rahova, au fost evacuați, vineri. Imaginile primite de Antena 3 CNN arată că există pagube materiale în unele săli de clasă, ca urmare a deflagrației.

Sunt câțiva elevi răniți ușor, care au primit îngrijiri medicale la fața locului, fără să fie nevoie de transport la spital, potrivit informațiilor obținute de Antena 3 CNN.

› Vezi galeria foto ‹

Comunicatul Inspectoratului Școlar al Municipiului București Astăzi, 17 octombrie 2025, în urma unei posibile situații de risc generată de o explozie produsă la un bloc din apropierea Liceului Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” din București, clădirea unității de învățământ a fost evacuată preventiv, la recomandarea autorităților competente. Evacuarea s-a realizat ca urmare a pericolului de explozie, conform recomandării echipelor de intervenție de la ISU București–Ilfov, sosite la fața locului. Elevii și personalul școlii au fost evacuați în siguranță, conform procedurilor pentru situații de urgență. Elevii care au suferit răni ușoare au primit îngrijiri medicale la sediul unității de invățământ și au fost ulterior preluați de către părinți. Autoritățile – ISU București–Ilfov, Poliția Capitalei și reprezentanți ai ISMB, ai Primăriei Sectorului 5 – se află la fața locului pentru a evalua situația. Inspectoratul Școlar al Municipiului București este în permanentă legătură cu conducerea unității de învățământ și cu autoritățile implicate, pentru a asigura protecția și sprijinul elevilor și al personalului didactic. Activitatea școlii va fi reluată numai după confirmarea siguranței clădirii și finalizarea tuturor verificărilor tehnice.

ISUBIF a transmis un mesaj RO-Alert către populație pentru a evita circulația în zona de intervenție a echipajelor și respectarea recomandărilor transmise de autorități.

În sprijinul forțelor care intervin la fața locului, au fost trimise si 2 echipaje canine pentru executarea misiunilor de căutare în incinta imobilului afectat.

Din informațiile deținute la acest moment, din totalul persoanelor afectate 2 sunt decedate și alte 8 sunt transportate la spital pentru evaluare de specialitate.

În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.