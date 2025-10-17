Primarul Bucureștiului a anunţat ce plan are pentru oamenii afectaţi de explozia de la blocul de pe Calea Rahovei

Sursa foto: captură video

Stelian Bujduveanu a transmis, la Antena 3 CNN, că Primăria Capitalei are posibilitatea de a le oferi oamenilor afectaţi de explozie o locuinţă temporară.

"În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Am vorbit cu spitalele din subordinea București, momentan nu preluăm decât cazurile ușoare pentru că cazurile grave s-au dus la Spitalul Municipal, fiind în proximitate, vă vom ține la curent în funcțiede cum evoluează situația.

Momentan, suntem concentrați pe stabilizarea zonei. În funcție de cum evoluează, avem șeful poliției locale și toată poliția locală, în funcție de cum evoluează vom fi cu toții în teren.

PMB beneficiază de două componente – locuințe de necesitate pe care le punem la dispoziție în caz de cutremure sau incidente de acest gen. Dacă aceste apartamente nu vor ajunge, avem posibilitatea să plătim chiria pe piața liberă pentru a putea fi relocați oamenii. Acesta e planul primăriei, dar acum ne concentrăm pe salvarea cât mai multor persoane.

Ştim că a fost din cauza unei acumulări de gaze, dar nu avem detalii, vom reveni pe parcursul zilei", a declarat Stelian Bujduveanu.